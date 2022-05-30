Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikasti failinin ülkesine iadesi talepli davaya devam edildi

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikastinin faillerinden olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten bulunan ve kaçarken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan şüphelinin ülkesine iade edilmesi talebiyle ilgili davaya devam edildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmada, tutuklu şüpheli Samır Nasrı Salem Handal'a bulunduğu Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıldı.

Şüphelinin avukatı Mahmut Barlas ile eşi Mırna Hamdai'nin de katıldığı duruşmada İngilizce bilen bir tercüman hazır bulundu.

Gelen evrakların okunduğu duruşmada, Türkiye'nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler sözleşmeleri ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bağlı olduğu sözleşmeler kapsamında şüphelinin iadesi halinde alternatif ceza türü ve miktarına dair Haiti'den yeni bilgi ve güvence istendiği, ancak henüz bir cevap verilmediği kaydedildi.

Şüpheli Handal: "Bu olayla hiçbir ilgim ve alakam yok"

Duruşmada savunma yapan Handal, suçlamayı kabul etmeyerek, "Mart 2021'de doktor Salman adlı kişi bana, Haiti'de iş yapmak istediğini söyledi ve doktorluk lisansını gösterdi. Bu lisans üzerine hastaneyi doktora kiraya verdim. 14 Kasım 2021'de Miami'den Türkiye'ye seyahat ediyordum, Filistin'e geçiyordum. Interpol yetkilisi beni tutukladı. Haiti polis tutanağında, doktora başkanı öldürmesini söylediğim yazıyordu." dedi.

Başkanla hiçbir zaman problemi olmadığını savunan Handal, "Haiti'deki doktora ulaşıldı. Avukatının eşliğinde hakime, beni tanımadığını söylemiş. Hiçbir zaman hiçbir toplantıya veya buluşmaya katılmadım. Interpol de polis raporunun yanlış olduğunu ortaya çıkardı ve aramamı kaldırdı. Neden hala tutuklu olduğumu anlamıyorum. Suikastle alakalı bilgileri sosyal medyadan duydum, tıpkı diğer herkes gibi. Benim bu olayla hiçbir ilgim ve alakam yoktur." diye konuştu.

Handal'ın avukatı Barlas, Interpol kuralları tüzüğüne göre kırmızı bültenin kalktığını savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün ilgili yazısı uyarınca Haiti adli makamlarının yanıtının beklenilmesini kararlaştırdı.

Dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar veren mahkeme, isnat edilen eylemlerin niteliği ve kırmızı bülten ile aranırken yakalanması dikkate alınarak, şüphelinin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma çıkışı basın mensuplarına konuşan şüphelinin eşi Hamdai, eşinin Filistinli olduğu için suçlandığını ve Filistinlilerin dünya çapında terörist gibi göründüğünü belirterek, Türkiye'nin eşini bırakmasını istedi.

Talepnameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan talepnamede, Ürdün nüfusuna kayıtlı şüpheli Samır Nasrı Salem Handal'ın, maktul Jovenel Moise suikastine ilişkin "suç örgütü mensubu olmak, cinayet, cinayete teşebbüs ve soygun" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı belirtildi.

Talepnamede, şüphelinin Türkiye'ye 15 Kasım 2021'de hava yoluyla giriş yaptığı ve adli makamlar tarafından yakalandığı, aynı gün Haiti'ye iade edilmesi amacıyla geçici olarak tutuklandığı bildirildi.

İade evraklarının Adalet Bakanlığına gönderildiği belirtilen talepnamede, buna göre, 6-7 Temmuz 2021 gecesi silahlı kişilerin Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin özel mülkiyetine girdiği, cumhurbaşkanını öldürüp eşini yaraladıkları, evden değerli eşyaları ve önemli evrakları da aldıkları, bu kişilerin çoğu yakalanırken, şüpheli Handal'ın da bu olaya karışanların arasında olduğu anlatıldı.

Talepnamede, Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu'nun "rızaya dayalı iade usulü" uygulanarak, şüpheli tarafından kabul edildiği takdirde, bu kanun ve Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası antlaşma hükümlerine göre iade talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi istendi.

Şüphelinin rızaya dayalı iade usulünü kabul etmemesi halinde, mahkeme tarafından iade yargılamasının tutuklu olarak yapılması ve antlaşma hükümlerine göre iade edilebilirliğine karar verilmesi talep edildi.

Haiti'deki cezası ömür boyu kürek

Mahkeme heyeti, önceki celselerde şüphelinin Haiti'ye iade edilmesi halinde verilebilecek cezasının ne olduğunu Haiti adli makamlarına sormuştu.

Haiti adli makamlarından alınan yanıta göre, şüpheliye isnat edilen suçların Haiti'deki karşılığının ömür boyu kürek cezası olduğunu ifade edilmişti.

Öte yandan şüphelinin avukatı, müvekkili hakkındaki kırmızı bülten kararının kaldırılması için Interpol'e başvurmuştu.

Interpol, 8 Nisan'da, üye ülkelerinin şüpheli hakkındaki verilere erişiminin bir sonraki incelemeye kadar kaldırılmasına karar vermişti.