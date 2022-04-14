Hakan Keleş: "Beşiktaş'ı yenmek istiyoruz" - Son Dakika

GZT Giresunspor Teknik Direktör Hakan Keleş, evlerinde Beşiktaş ile oynayacakları 33. hafta mücadelesi öncesi, "Bu maçta inşallah çok güzel bir sonuç alıp taraftarlarımıza armağan edeceğiz" dedi.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Beşiktaş maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş maçını kazanıp galibiyeti Giresunspor taraftarlarına armağan etmek istediklerini ifade eden Keleş, "Beşiktaş zaten iyi bir takımdı. Önder hocayla birlikte de iyi oynuyorlardı ancak sonuca gidemiyorlardı. Şimdi yeni bir hoca getirdiler, sahada çok pozitif oyun oynamaya çalışıyorlar. Üçlü bir sistemle oynuyorlar. Biz de ona göre hazırlığımızı yapıyoruz. Bu maçta inşallah çok güzel bir sonuç alıp taraftarlarımıza armağan edeceğiz" diye konuştu.

"TRANSFERDE HATA YAPTIK"

Giresunspor'da merak edilen tüm konular hakkında samimi açıklamalar yapan Keleş, "Sezon başında Sankhare ve Doukara gibi, kariyerlerine bakıldığında işimize yarayabilecek oyuncuları almıştık. Bu iki oyuncu da bilindiği üzere takımın en çok maliyetli iki oyuncusuydu. O dönemlerde covid sebebiyle oyuncuyu yerinde izleyemiyorduk, telefondan videodan vs. izleyip, geçmişine ve maç sayılarına da bakarak karar veriyorduk. Bu şekilde transfer ettiğimiz oyunculardı, maalesef geldikten sonra takıma uyum sağlayamadılar, katkı alamadık. Yönetimimiz de sözleşmedeki yazan miktarlarını olabildiğince en aza indirgeyerek kulübün önüne gelmesi muhtemel borç yükünden kurtardı fakat yine de hatalı olduğumuzu kabul edebilirim" şeklinde konuştu.

"SENEYE DE BURADAYIM"

44 yıl aradan sonra geçtiğimiz sezon takımı Süper Lig'e çıkaran ve bu sezon ligde kalma yolunda büyük avantaj elde eden Keleş, önümüzdeki sezonda da takımda olacağını açıkladı. Keleş, " Türkiye'de başarısızlık olduğunda bu teknik direktörlere kesilir fakat sağolsun yönetimimiz benim arkamda durdu, ben de onları mahcup etmedim. Sözleşmem de var, seneye yine birlikte olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"KALIN VE TARİH YAZIN DEDİM GİTTİLER"

Keleş, geçtiğimiz haftalarda sözleşmelerini tek taraflı olarak feshederek takımdan ayrılan Pelupessy, Champness ve Douglas'ın ayrılık gerekçelerinin maddiyata dayandığını söyleyerek, "Benim yanıma geldiler, 'Hocam biz zaten oynayamıyoruz, şans gelmiyor bize, e durum da ortada. Ne yapalım?' dediler. Ben de kendilerine, zaten FIFA'ya verdiniz ve alacaklarınızı er ya da geç alacaksınız. Burada kalın ve bir tarih yazalım, bu ekibin içinde olun, kalmak istemiyorsanız da gidebilirsiniz dedim. Onlar da gitmeyi tercih ettiler" dedi.

"KİRALIK OYUNCULARDAN MEMNUNUM"

Keleş, sezon başında kiralanan Trabzonspor'dan Flavio, Galatasaray'dan Okan Kocuk, Benfica'dan Chiquinho ve Fenerbahçe'den Muhammed'den çok memnun olduğunu söyledi. Gelecek sezon şartların uygun olması halinde Flavio ve Chiquinho'nun bonservisini kesinlikle almak istediklerini açıklayan Keleş, Krasnodar'dan kiralanan Shapi Suleymanov'dan da inanılmaz katkılar aldığını ancak satın alma opsiyonunun 5 milyon Euro civarlarında olduğunu hatırlatarak, büyük ölçüde yeniden kiralama olmazsa Shapi'nin sezon sonu takımdan ayrılacağını ifade etti. Keleş, Okan Kocuk'un takımda kalmak istemesi halinde kalabileceğini açıkladı.

Trabzonspor'dan kiralık olarak transfer edilen Diabate'nin disiplinsiz hareketleri hakkında da konuşan Keleş, "Kiralık futbolcuların kulübe aidiyeti biraz sıkıntı oluyor. Diabate de biraz farklı bir oyuncu, ona ihtiyacımız olduğu için bazı şeylerini gözardı ediyoruz, buna mecburuz. Yapmaması için de gerekli cevabı alıyor ama neticede kadroda pek alternatif olmadığı için bunlar biraz da ondan kaynaklanıyor" şeklinde konuştu.

(Mesut Erdoğan/İHA)