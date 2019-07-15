Hakkari'de şehit olan 3 asker için tören düzenlendi

Hakkari
'nin merkez ilçesi Ceylanlı köyü Sütçüler
mezrası kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girişilen silahlı çatışmada şehit olan 3 askerimiz için tören düzenlendi.
14 Temmuz 2019 günü saat 15: 00 sıralarında Hakkari'nin Merkez ilçesi Ceylanlı köyü Sütçüler mezrası kırsalında icra edilen "Şehit Jandarma
Teğmen Güngör Dolunay-2" operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girişilen silahlı çatışmada şehit olan Niğde
'nin Çamardı
ilçesi doğumlu Jandarma Teğmen Alim Keskin
, İzmir Torbalı
ilçesi doğumlu Jandarma Astsubay Üstçavuş Cengiz Tokur ve Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasin Ağır için tören düzenlendi.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törene Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Cüneyt Epcim
, Aziz Gölbaşı
, Van
Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova
3. Piyade
Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar
, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Ak Parti Hakkari eski Milletvekili
Abdulmutalip Özbek, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür
, MHP
İl Başkanı Fatih
Özbek, İyi Parti Hakkari İl Başkanı Yaşar Yorulmaz
, Merkez İlçe Başkanı İdris Mavigöz, Türkiye
Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Hakkari İl Temsilcisi ve Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman
, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er
, Hakkari Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanlığına Emrullah Kaya, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile polis ve askeri personel katıldı.
Saygı duruşu ile birlikte şehit askerlerimizin naaşları tören alanına getirilerek özgeçmişleri okundu.
Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz
'ün okuduğu duanın ardından şehitlerimizin Türk bayrağına sarılı naaşları helikopterle Yüksekova ilçesine gönderildi.
Şehitlerimiz Yüksekova Selahaddin Eyyubi
Havalimanında yapılan uğurlama töreni ile memleketlerine uğurlandı. - HAKKARİ