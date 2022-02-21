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Halil Falyalı cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Halil Falyalı cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi

21.02.2022 10:17
Halil Falyalı cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi

Halil Falyalı cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Halil Falyalı cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturmanın Türkiye ayağında 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Aralarında Mustafa Söylemez ile Faysal Söylemez'in de olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan ve ek sürelerle birlikte 12 gün boyunca işlemleri süren zanlılar, bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Girne'deki saldırı sonrası 8 kişi İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

Halil Falyalı cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi
Halil Falyalı cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi
Halil Falyalı cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi

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Murat Demirtaş, Halil Falyalı, İstanbul, Kıbrıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Halil Falyalı cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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