Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu
Ekonomi

Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu

Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu
11.01.2026 15:45
Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve aşırı avlanma nedeniyle hamsilerin rotasını Gürcistan'a çevirmesi balık tezgahlarındaki dengeleri değiştirdi. Bu sene bol çıkan istavrit hamsinin yokluğunu kapattı. Tezgahın en ucuzu olmasıyla ve tazeliğiyle vatandaşların ilgisini çeken istavritin kilosu 100-150 TL arasında değişiyor.

Sakarya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve aşırı avlanma nedeniyle hamsi sürülerinin rotasını Gürcistan'a çevirmesi, balık tezgahlarında dengeleri değiştirdi. Hamsinin azalmasıyla birlikte oluşan boşluğu, son günlerdeki bolluğuyla dikkat çeken istavrit doldurdu. Kilosu kalitesine göre 100 ile 150 lira arasında değişen ve "Körfez'in hamsisi"nin yerini alan istavrit, uygun fiyatı ve lezzetiyle vatandaşın yoğun ilgisini görüyor.

Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu

İSTAVRİTİN KİLOSU 100 TL'YE KADAR GERİLEDİ

Tazeliği ve uygun fiyatı ile vatandaştan ilgi gören istavritin, hamsinin yokluğunu kapattığını ve tezgahları doldurduğunu belirten Balıkçı Ramazan İbiş, "Vatandaş şu an istavriti bol miktarda tercih ediyor. Onun yanında hamsi yine satılıyor, kültür balıkları var çupra, levrek, somon gibi. Bunlar devam ediyor. Norveç'ten uskumru geliyor. Tezgahlarda balık boşluğu yok. Fiyatlar geçen seneyle hemen hemen aynı. İstavrit şu an geçen seneden daha uygun. Geçen senede istavrit 150-200 liralardaydı. Bu sene bol olduğu için 200 liradan başlayıp 100 liraya kadar geriledi. Biz elimizden geldiği kadar fiyatları uygun tutmaya çalışıyoruz. Kültür balıklarının 500 lira gibi bir fiyatı var. Vatandaşa biraz yükseğe kaçıyor. İstavritin bolluğundan ve bereketinden faydalanıyoruz. Halkta faydalanıyor. Bolluğu bütün açığımızı kapatıyor. Hamsinin yokluğu bizi etkilemiyor" şeklinde konuştu.

Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu

"BOLLUĞU BÜTÜN AÇIĞI KAPATIYOR"

Hamsinin yokluğunun bu seneye özel bir durum olmadığını, iklim şartlarına bağlı olarak dönem dönem yaşandığını belirten İbiş, "Her sene olan bir şey bu. İklim şartları iyi gitmediği zaman hamsi bu kadar çıkıyor. İstavritin bolluğundan ve bereketinden faydalanıyoruz. Halk da faydalanıyor. Bolluğu bütün açığımızı kapatıyor. Hamsinin yokluğu bizi etkilemiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Balıkçılık, Gürcistan, Sakarya, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu - Son Dakika

Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu
