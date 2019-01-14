Son Dakika Haberleri: Hamsinin Kilosu Tavuğun Fiyatını Geçti

Hamsinin Kilosu Tavuğun Fiyatını Geçti

40 dakika önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tezgahlarda kilosu 25 liradan satılan hamsi, kilosu yaklaşık 15 lira olan tavuğun fiyatını geçti.

Hamsinin Kilosu Tavuğun Fiyatını Geçti, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tezgahlarda kilosu 25 liradan satılan hamsi, kilosu yaklaşık 15 lira olan tavuğun fiyatını geçti. Balıkçılar ise yağış ve rüzgar nedeniyle teknelerle denize açılamadıkları için hamsinin fiyatının durumdan etkilendiğini söyledi.

Zonguldak Alaplı ilçesinde balık tezgahlarının vazgeçilmezi hamsi 10 lirayken, soğuk hava sebebiyle 25 liraya çıktı. Bu durumun satışları da etkilediğini belirten balıkçılar, aşırı rüzgar ve yağış sebebiyle teknelerin denize açılamadığını öne sürdü. Balıkçılardan Veysel Yazgan, "Aşırı rüzgar ve yağış nedeniyle balıkçılar tekneyle denize açılamadı. Hiç kuşkusuz bundan en çok hamsi etkilendi. Hamsi fiyatından çoğu vatandaşlarımız çok şikayetçi ancak şartları onu gösterdi. Bundan sonra hamsi fiyatının çok ciddi düşüş yaşayacağını beklemiyoruz. Bu fiyattan sezon kapanır. İstavrit de geçen hafta 15 TL'den satılıyordu. Bugün pazarda 30 TL'den alıcı bekliyor. Fiyatlar artınca talepte düştü" dedi.

Öte yandan, Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler Bulgaristan ve Romanya'da ise hamsinin kilogramı 5 TL'ye satılıyor. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:31 Kaynak: İHA

Alaplı, Zonguldak, Ekonomi
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