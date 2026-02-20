Hamurlar yerlere taştı, işletme sahibinin savunması skandalı ikiye katladı

Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye ekipleri, fırınlara yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetime Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak da katıldı. Ekipler, üretim alanlarını ve satış noktalarını tek tek kontrol ederek gıdaların hijyen kurallarına uygunluğunu inceledi. Halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere yerinde müdahale edildi ve gerekli yasal işlemler başlatıldı.

HAMUR TEKNESİNDEN YERE TAŞAN HAMURLAR

Denetim sırasında bir fırında karşılaşılan manzara ekipleri de şaşkına çevirdi. Hamur teknesinden taşan hamurların yere döküldüğü görüldü. İşletme sahibinin "Hamurlar ister istemez taşıyor" sözleri üzerine Genel Koordinatör Ocak tepki gösterdi.

Ocak, "O zaman eleman eksikliği olan her gün vatandaş senin hijyen olmayan ürünlerini yemek zorunda mı?" diyerek duruma itiraz etti. İşletme sahibi bu sözlerin ardından yanıt veremedi.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER AYNI YERDE

Fırının bir başka bölümünde ise tarihi geçmiş ürünlerle son kullanma tarihi geçmemiş aynı ürünlerin bir arada bulunduğu görüldü. O anlar denetim kameralarına yansıdı. İsmail Can Ocak, söz konusu işletmeye gerekli yasal işlemlerin uygulanması talimatını verdi.