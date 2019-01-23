Hasan Çavuşoğlu: "Kupada Yolumuza Devam Etmek İstiyoruz"

- Hasan Çavuşoğlu: "Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz" Hasan Çavuşoğlu: "Tükürmek hiçbir futbolcuya yakışmaz"ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Netice ne olur bilemeyiz ama kupa bizim için önemli ve kupada yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

- Hasan Çavuşoğlu: "Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz"

Hasan Çavuşoğlu: "Tükürmek hiçbir futbolcuya yakışmaz"



ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Netice ne olur bilemeyiz ama kupa bizim için önemli ve kupada yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu mücadele hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Çavuşoğlu, kupaya önem verdiklerini ifade ederek, "İçerideki maçta 0-0'lık skorla berabere kaldık. Bu maçta birçok pozisyon bulduk ama gol atamadık. Şu anda deplasmana gideceğiz, onlar avantajlı gözüküyor olsa da müsabaka sahada olacak. Netice ne olur bilemeyiz ama kupa bizim için önemli ve kupada yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Tükürmek hiçbir futbolcuya yakışmaz"

Alanya'da oynanan ilk maçta Alanyasporlu Tzavellas ile tartıştıktan sonra yaptığı hareketten dolayı kırmızı kart gören Mbaye Diagne hakkında da konuşan Çavuşoğlu, yakışmayan bir hareket olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, "Diagne iyi ve değerli bir futbolcu ama yapmış olduğu hareket ona da yakışmadı. Tabii anlık oluyor böyle şeyler. Yapmış olduğu hareketten dolayı sanırım cezalı olacak ve forma giyemeyecek. Saha içerisinde sert sürtüşmeler, faul ve kart görebilirsin ama tükürmek hiçbir futbolcuya yakışmaz. Hiçbir futbolcunun yüzüne de bu hareket yapılmaz. Böyle şeylerin cezaları çok yüksek olmalı, hangi futbolcu olursa olsun fark etmez bizim futbolcumuz da bu hareketi yapsa kabul edilemez. Kasımpaşa çok iyi takım tabii ama ligin en sonundaki takım en üsttekini yenebiliyor. Hayırlısı inşallah gideceğiz ve maçımızı oynayacağız. İnşallah kupada da yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Galibiyetimizi hak etimizi düşünüyorum"

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşılaştıkları ve 2-0 galibiyet aldıkları Demir Grup Sivasspor maçını değerlendiren Başkan Çavuşoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Ligde çok enteresan sonuçlar oldu. Rize Kasımpaşa'yı yendi. Fenerbahçe ise deplasmanda berabere kaldı. Ligde yenen ve yenilenler oldu. Futbolun içerisinde yenmek de var, yenilmek de. Önemli olan bizim ne yaptığımız. Biz maçımızı aldık ve önümüzdeki maçlara bakacağız. İkinci yarının ilk maçında iyi bir performans sergiledi takımımız, galibiyetimizi hak etimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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