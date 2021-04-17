1960 darbesi sonrası idam edilen Maliye Bakanı Polatkan'ın eşi toprağa verildi - Son Dakika

Mutahhare Polatkan, Alanya 'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 101 yaşında hayatını kaybetmişti.

Polatkan'ın ailesinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk 'un katıldığı cenazede gözyaşları döküldü.

Antalya 'da vefat eden, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Maliye Bakanı Hasan Polatkan 'ın eşi Mutahhare Polatkan son yolculuğuna uğurlandı.

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