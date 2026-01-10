Hatay'da Firmaya 213 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Hatay'da Firmaya 213 Bin Lira Ceza

10.01.2026 17:59
Hatay'da bir firma, kanalizasyona çimento döktüğü için toplam 213 bin lira ceza aldı.

HATAY'da, kanalizasyon hattında çimento döken beton mikserinin bağlı olduğu firmaya, belediye 191 bin 876 lira ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de 21 bin 765 lira olmak üzere toplam 213 bin 641 lira ceza kesti.

Merkez Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'nde bir firmaya ait, beton mikseri çimento atığını kanalizasyona döktü. Mahallelinin itirazına rağmen görevli, çimentoyu kanalizasyona boşalttı. Çevredekiler tarafından bu sırada çekilen görüntü sanal medyada yayınladı. Tepki çeken görüntüler üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilgili firmaya 191 bin 876 lira idari para cezası kesildi. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de firmaya 21 bin 765 lira ceza uyguladı. Firmaya toplam 213 bin 641 lira ceza kesildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, yaptığı açıklamada, "Biz Hatay'ımız için gece gündüz uğraşırken, şehrimize zarar veren en ufak bir eyleme izin vermeyiz. İlgili şirkete gerekli cezai işlemi uyguladık. Tekrar uyarıyorum, Hatay'ın emeğini hiçe sayan herkes bedelini öder" dedi.

Kaynak: DHA

