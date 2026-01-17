Slogan atmak isterken kendini yaktı, "Abla yanıyorsun" diyenlere aldırış etmedi - Son Dakika
Slogan atmak isterken kendini yaktı, "Abla yanıyorsun" diyenlere aldırış etmedi

Slogan atmak isterken kendini yaktı, "Abla yanıyorsun" diyenlere aldırış etmedi
17.01.2026 17:05  Güncelleme: 17:38
Slogan atmak isterken kendini yaktı, "Abla yanıyorsun" diyenlere aldırış etmedi
Hatay'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitinginde tütsü yakan yaşlı kadının slogan atarken üzerine kömürü düşerek yanma tehlikesi geçirdiği anlar kameraya yansıdı. Çevredekilerin "Abla yanıyorsun" sözlerine aldırış etmeyen kadının montu ve eli zarar gördü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Defne ilçesinde bir miting gerçekleştirdi.

SLOGAN ATMAK İSTERKEN KENDİNİ YAKTI

Çekmece Mahallesi'ndeki miting alanına yakın bir nokta üzerinde ikamet eden yaşlı bir kadın, tütsü yakarak yoldan geçenleri selamladı ve slogan attı. Ancak slogan attığı esnada içerisinde yanan kömür bulunan buhardanlığı üzerine düşürdü.

Slogan atmak isterken kendini yakan kadın, 'abla yanıyorsun' uyarısına aldırış etmedi

O ANLAR KAMERADA

Vatandaşların hızlı müdahalesiyle yanarak zarar görmekten kurtulan kadının, "Abla yanıyorsun" uyarısına aldırış etmediği anlar kameraya yansıdı.

Slogan atmak isterken kendini yakan kadın, 'abla yanıyorsun' uyarısına aldırış etmedi

"CENNETTE İLK AĞAÇ..."

Eli ve montu zarar gören vatandaş, "Bu bahur, nazardan saklar. Düşmanlarından saklar, cennette ilk ağaç bunun ağacı. Elime bir şey olmaz" dedi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • goksel67 goksel67:
    Allah akıl fikir versin 6 0 Yanıtla
  • Mustafa Acik Mustafa Acik:
    insanlar aklini iradesini kaybetti kötü olan kimse onun arkasından koşar oldu parti farketmeksizin bu ülkede Necmettin Erbakan Muhsin Yazıcıoğlu... 1 0 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    galiba özgür beyi çok sevdiği için, nazar değmesin diye yapmıştır. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
