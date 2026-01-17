Slogan atmak isterken kendini yaktı, "Abla yanıyorsun" diyenlere aldırış etmedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Defne ilçesinde bir miting gerçekleştirdi.
Çekmece Mahallesi'ndeki miting alanına yakın bir nokta üzerinde ikamet eden yaşlı bir kadın, tütsü yakarak yoldan geçenleri selamladı ve slogan attı. Ancak slogan attığı esnada içerisinde yanan kömür bulunan buhardanlığı üzerine düşürdü.
Vatandaşların hızlı müdahalesiyle yanarak zarar görmekten kurtulan kadının, "Abla yanıyorsun" uyarısına aldırış etmediği anlar kameraya yansıdı.
Eli ve montu zarar gören vatandaş, "Bu bahur, nazardan saklar. Düşmanlarından saklar, cennette ilk ağaç bunun ağacı. Elime bir şey olmaz" dedi.
