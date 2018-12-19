Son Dakika Haberleri: Hatay'da "Şehit Emanetleri Sergisi" Açıldı

Hatay'da "Şehit Emanetleri Sergisi" Açıldı

1 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki terör olaylarında yaşamını yitiren şehitlerin kıyafet ve eşyalarından oluşan Şehit Emanetleri Sergi açıldı.

Hatay'da
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki terör olaylarında yaşamını yitiren şehitlerin kıyafet ve eşyalarından oluşan Şehit Emanetleri Sergi açıldı.

Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Şehit Aileleri Birliği, Dörtyol Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ile Atatürk Parkı Salonu'nda açılan sergiye çok sayıda şehit ailesi katıldı.

3 gün süreyle açık olacak sergide 175 beş şehidin fotoğrafı ve emanetleri sergileniyor.

Etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Bilal Kadı'nın şehitler için yaptı dua ile başladı.

2016'nın Temmuz ayında Şanlıurfa'da 2 arkadaşı ile birlikte şehit olan Hasan Hüseyin Çalışkan'ın eşi Aslı Çalışkan, "İki çocuğum var onlar da babaları gibi küçük yüreklerinde vatan millet ve bayrak sevgisi ile büyüyorlar. Bu vatanın korunmasında çok ağır bedeller ödendi, bunların kanıtları olarak da bu kıyafetler sergileniyor ve sergilenmeye devam edecek." diye konuştu.

2005 yılında terör örgütü PKK'ya yaşanan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Murat Öztürk'ün eşi Yasemin Öztürk ise, bu serginin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Canları pahasına mücadele ederek o ulvi görevlerde bulunmuş insanların birer emanetleri şu anda sergileniyor. Bu uğurda emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:10 Kaynak: AA

Dörtyol, Hatay, Güncel
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