Hatay hayırsever işadamı atakaş'tan eğitime destek

Hayırsever işadamı Atakaş'tan eğitime destek

Hatay Valisi Rahmi Doğan ile hayırsever işadamı Recep Atakaş, merhum kardeşi adına yaptırdığı Sefa Atakaş Denizcilik Mesleki Anadolu Lisesi'ne yaklaşık 4 milyon TL maliyetli ek atölye ve tadilat yapımı için törenle protokol imzaladı.

Hatay Valiliği İskenderun çalışma ofisinde gerçekleştirilen protokol imza törenine Vali Rahmi Doğan, Kaymakam İskender Yönden, Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, hayırsever işadamı Recep Atakaş ile oğlu Mustafa Atakaş katıldı. Vali Rahmi Doğan, birçok yatırım ve hayır işlerinde imzası olan Recep Atakaş'ın, yaptırdığı okulun eklentileri, genel bakım ve onarımıyla ilgili kendilerine başvurduğunu belirterek, 'Biz de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak işbirliği protokolü imzalayacağız. İnşallah güzel hizmetler de ortaya çıkarmış olacağız. Adı, Sefa Atakaş Denizcilik Mesleki Anadolu Lisesi. Burası kardeşi adına yaptırmış olduğu bir okul. Burada yeni bir atölye yapılacak. Çocuklarımız için mevcut atölye de spor salonuna çevrilecek. İlaveten de okulun genel bakımı yapılacak. Yaklaşık olarak 3-4 milyon TL'lik bir yatırım olacak. Hayırlı olsun diyorum dedi.

Recep Atakaş ise merhum kardeşi adına İskenderun'a kazandırdıkları Sefa Atakaş Denizcilik Mesleki Anadolu Lisesi'ni yapmaya karar vermesinde, Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz ticaretindeki payın en büyük etken olduğunu söyledi. Okuldaki eksiklerle yanına gelen öğretmenlerin heyecanından çok etkilendiğini de vurgulayan Atakaş 'Bizim gibi ülkelere sizin gibi insanlar lazım. Görevini tam anlamıyla yapan ve yaptığı işe sahiplenen. Sizin gibi insanlar, görevini tam yapan insanlar çoğaldıkça bu ülke ancak gelişmiş ülke olacaktırö dedi.