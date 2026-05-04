Hatay şiir ve türkülerle yeniden ayağa kalkıyor

Asrın felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışan Hatay’da, kültürel dayanışmayı güçlendirmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Antakya Medeniyetler Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen “Şiir ve Türkü Etkinliği”, sanatın birleştirici gücünü ortaya koyarken katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.
Halk Şairi Ayşe Gök ile Olgunlar Derneği Başkanı Necip Demir’in öncülüğünde düzenlenen etkinlik, geniş katılımla gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Selma Örüz’ün yaptığı programda, sanatın iyileştirici gücü ön plana çıkarıldı.
Etkinlikte konuşan Ayşe Gök, deprem sonrası Hatay’ın sanatla yeniden ayağa kalkacağını belirterek, bu tür organizasyonları geleneksel hale getirmek istediklerini ifade etti. “Sanat iyileştirir” vurgusuyla konuşmasını tamamlayan Gök, etkinliğe destek veren herkese teşekkür etti.
“Hataylı Suskun Şair” olarak tanınan Necip Demir ise yaptığı konuşmada, deprem sonrası sürecin yalnızca fiziki değil kültürel olarak da yeniden inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Demir, devletin şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar yürüttüğünü ancak sanatçıların, yazarların ve eğitimcilerin de kültürel anlamda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerin, toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği ifade edildi.
Etkinlikte sahne alan şairler ve müzisyenler, Hatay’a özel eserleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Eğitimci şair Musa Göçer’in performansı dikkat çekerken, Nurten Ergin, Sibel Çağlayan, Aşık Vehbi Gülen ve Gürkan Akbaş da şiirleriyle programa katkı sundu.
Müzisyen Eser Akçay’ın bağlama eşliğinde seslendirdiği türküler izleyenleri mest ederken, Necmi Asfuroğlu Lisesi öğrencisi Eylül Şamlı’nın okuduğu şiirler programa genç bir enerji kattı. Etkinlik, Hatay’ın sanatla yeniden doğuşuna güçlü bir mesaj verdi.
Haber: Hüseyin Zorkun
