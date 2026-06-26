Hatay TSO Meclisi toplandı - Son Dakika
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Hatay TSO Meclisi toplandı

Hatay TSO Meclisi toplandı
26.06.2026 10:45
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Hatay Ticaret ve Sanayi Odası'nın aylık olağan meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda SGK uygulamaları, oda faaliyetleri ve üyeleri ilgilendiren güncel konular ele alındı.

Hatay Ticaret ve Sanayi Odası'nın aylık olağan meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda SGK uygulamaları, oda faaliyetleri ve üyeleri ilgilendiren güncel konular değerlendirildi. Hatay merkezde gerçekleştirilen toplantıya Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak, Meclis Başkan Yardımcısı Selahattin Cihanoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ahmet Bünyamin Yavuz ve Serdar Şahutoğlu, Genel Sekreter Ali Mullaoğlu, Hatay SGK İl Müdürü Hamit Bal ile meclis üyeleri katıldı.

MECLİS GÜNDEMİNDEKİ MADDELER GÖRÜŞÜLDÜ

Hatay Ticaret ve Sanayi Odası'nın aylık olağan meclis toplantısında, oda meclisinin gündeminde yer alan maddeler ele alındı. Toplantıda gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı. Meclis üyeleri, oda faaliyetleri ve ekonomik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, üyeleri ilgilendiren konulara ilişkin görüş alışverişi yapılarak oda çalışmalarının mevcut durumu ele alındı. Hatay TSO'nun kent ekonomisine ve iş dünyasına yönelik yürüttüğü faaliyetler de toplantının gündem başlıkları arasında yer aldı.

SGK UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Program kapsamında Hatay SGK İl Müdürü Hamit Bal tarafından meclis üyelerine yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Sunumda sosyal güvenlik uygulamaları ve güncel mevzuat hakkında bilgiler paylaşıldı. Meclis üyeleri, SGK uygulamalarıyla ilgili merak edilen konular hakkında değerlendirmelerde bulundu. Üyeleri doğrudan ilgilendiren güncel uygulamalar ve mevzuat değişiklikleri toplantıda ele alınan önemli başlıklar arasında yer aldı. Bilgilendirme sunumunun, oda üyelerinin sosyal güvenlik süreçlerine ilişkin farkındalığını artırmayı amaçladığı belirtildi.

ÜYELERİ İLGİLENDİREN GÜNCEL KONULAR ELE ALINDI

Toplantının devamında Hatay Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürüttüğü çalışmalar ile üyeleri ilgilendiren güncel konular görüşüldü. Oda yönetimi ve meclis üyeleri, iş dünyasının gündemindeki başlıklara ilişkin istişarelerde bulundu. Ekonomik gelişmeler, oda faaliyetleri ve üyelerin beklentileri doğrultusunda yürütülecek çalışmalar toplantıda değerlendirildi. Hatay TSO'nun, üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi. Aylık olağan meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Haber: Hüseyin Zorkun

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Son Dakika Hatay Hatay TSO Meclisi toplandı - Son Dakika

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