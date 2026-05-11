Hatay’ın geleceği için kritik çalıştay başladı

11.05.2026 14:45
Hatay’da düzenlenen “Krizden Kalkınmaya; Afet Yönetiminde Hatay Modeli ve Gelecek Stratejileri Panel ve Çalıştayı” yoğun katılımla başladı. Üç gün sürecek programda afet yönetimi, şehir planlama, sürdürülebilir kalkınma ve dirençli kent modelleri masaya yatırılacak.

Hatay’ın yeniden ihya, inşa ve imar sürecine yön verecek önemli organizasyonlardan biri olan “Krizden Kalkınmaya; Afet Yönetiminde Hatay Modeli ve Gelecek Stratejileri Panel ve Çalıştayı” başladı. Hatay Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen program, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi iş birliğiyle düzenleniyor. Üç gün sürecek çalıştayda, deprem sonrası yeniden yapılanma süreci tüm yönleriyle ele alınacak.

“AFETTE HATAY MODELİ” MASAYA YATIRILDI

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda başlayan çalıştayın açılışında konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmaların yalnızca yaraları sarmayı değil, geleceğin güçlü Hatay’ını inşa etmeyi hedeflediğini söyledi.

Masatlı, “Afette Hatay Modeli” yaklaşımının; afet yönetimi, şehir planlama, altyapı, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal dayanışmayı kapsayan bütüncül bir anlayış taşıdığını ifade etti. Çalıştay boyunca afet yönetimi, psikososyal destek, altyapı çalışmaları ve dirençli şehir modelleri gibi pek çok başlığın uzman isimler tarafından değerlendirileceği belirtildi.

“HATAY DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK”

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise çalıştaydan çıkacak sonuçların sadece Hatay için değil, dünya genelindeki afet yönetimi süreçleri için de örnek teşkil edeceğini söyledi. Deprem sonrası yürütülen çalışmaların büyük bir hızla sürdüğünü belirten Öntürk, altyapı ve üstyapı projelerinin önemli bölümünün yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Öntürk, kısa sürede 193 bin konutun inşa edildiğini vurgulayarak devlet-millet dayanışmasının önemine dikkat çekti. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da konuşmasında, Hatay’da yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarının uluslararası düzeyde örnek gösterildiğini belirterek, kadim şehrin küllerinden yeniden doğduğunu ifade etti.

DEPREM GERÇEĞİ VE GELECEK STRATEJİLERİ ELE ALINDI

Program kapsamında Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy tarafından “Hatay’ın Türkiye Depremselliği İçindeki Yeri ve Önemi” başlıklı sunum gerçekleştirildi. Sunumda 6 Şubat depremlerinin etkileri görseller eşliğinde anlatılırken, deprem riskine karşı alınması gereken önlemler değerlendirildi.

Çalıştay süresince uzmanlar tarafından sürdürülebilir kalkınma, çevresel iyileştirme, dirençli kent modelleri ve şehirlerin afetlere karşı hazırlanması konularında çeşitli oturumlar düzenlenecek. Program sonunda hazırlanacak raporların ise Hatay’ın geleceğine yönelik stratejik yol haritasına katkı sunması hedefleniyor.

Haber: Hüseyin Zorkun

