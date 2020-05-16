Havza'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim - Son Dakika

Havza'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Kısıtlama nedeni ile Havza'da cadde ve sokaklar boş kalırken Havza Belediyesi tarafından çalışmalarına ara verilmeden devam edildi.

Çalışmalar kapsamında Zabıta Müdürü Erhan Demir'in de katıldığı denetimlerde ramazan pidesi satışı yapan araçlar denetlendi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından da sokakların boş kalması üzerine Çay ve Bahçelievler mahallelerinde ot ilaçlaması yapıldı.

Kısıtlamanın ilk gününde Havza Vefa Sosyal Destek Grubu'nca 16 talep karşılandı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, vatandaşlara evlerinde kaldıkları için teşekkür ederek, "Bu süreçte belediyemizin ilgili birimleri halkımızın mağdur olmaması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Unutmayalım, yapılan her şey halkımızın sağlığı için." dedi.