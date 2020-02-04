Havza Muhtarları Derneği istişare toplantısı - Son Dakika
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Havza Muhtarları Derneği istişare toplantısı

13 dakika önce

Havza Muhtarları Derneği şubat ayı istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Havza Muhtarları Derneği istişare toplantısı, System.String[]

Havza Muhtarları Derneği şubat ayı istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Ahmet Çavdar başkanlığında dernek lokalinde düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar yapılan toplantılar ile dernek üyesi muhtarların bir araya gelme şansı bulduklarını belirterek, "Öncelikle İdlip şehitlerimizi ile Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Düzeldiğimiz toplantılarda bizleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız ve AK Parti İlçe Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. İlçemizin sorunlarına birlik ve beraberlik içinde çözüm bulma noktasında bu birlikteliği önemsiyoruz. Havza Muhtarları Derneği olarak depremzedeler için nakdi yardım toplanarak Valiliğimize teslim edilecektir. Yardım yapacak muhtarlarımızın desteklerini en kısa sürede bizlere ulaştırmasını bekliyoruz." dedi.

Toplantıya katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, muhtarlara Havza Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ise iktidar partisinin temsilcisi olarak ilçe adına yapılacak her işe yardımcı olacaklarını vurguladı.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç de ilçenin tarıma dayalı bir ekonomisi olduğunu belirterek, "Tarımın gelişmesi için suyu iyi kullanmaya ihtiyacımız var. Bunun için hazırlamış olduğumuz raporu Belediye Başkanımız Sebahattin Bey ve İlçe Başkanımız Kadir Bey ile birlikte gerekli yerlere ilettik. Kendilerine odam adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özdemir, Kayan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşler Havza Şube Müdürü Burak Görmüş ve SASKİ Havza Şube Müdürü Deniz Kayan muhtarların talep ve sorunlarını dinledi.

Ahmet Çavdar, AK Parti, İdlip, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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