Havza'ya "5'i 1 yerde" yatırım

Milli Mücadele'nin ilk resmi genelgesinin hazırlandığı Samsun'un Havza ilçesinde 150 milyon TL'lik yatırımlı 5 sanayi tesisinin temeli atıldı.

Karadeniz Bölgesi'nin 10 bin dekar büyüklüğündeki tek sanayi alanı Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yatırımcılara kapılarını temel atma töreniyle açtı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelerek Milli Mücadele'nin ilk 'resmi genelgesi'ni hazırlamasının 100'üncü yılında düzenlenen 5 sanayi tesisinin temel atma töreni, Bekdiğin mevkisindeki sanayi alanında yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, protokol konuşmalarıyla devam etti.



Yapılan yatırımın Havza için bir başlangıç olacağını ifade eden Samsun Valisi Osman Kaymak, "150 milyon TL'lik bir yatırım Havza'da yapılacak. 400 insan da yeni iş sahibi olacak. Samsun'da 2 yıldır görev yapıyorum. Samsun'da 6 tane OSB var. Merkez OSB bin 600 dönüm. Gıda OSB'de yer yok. Bu iki yerde de yatırımcılar yer istiyor. Biz yatırımcıları Havza ve Kavak'a yönlendiriyoruz. Gıda OSB'de 20 dönümlük bir alan için 10'a yakın firma ile görüşmeler yaptık. Yabancı yatırımcıların Samsunu anlatış şeklini hayretle izledim. Millet Samsun'a hayranlıkla bakıyor. Samsun'un konumu, 4 ulaşım yolunun da üzerinde bulunması, limanlarının olması bütün yatırımcılara cazip geliyor. Havza da bundan geride değil. Havza'da 15 yıllık hasret bugün bitiyor. Merkezde de OSB için yer bulmaya çalışıyoruz ama merkezde bulacağımız yerler her zaman yetersiz olacaktır. Çünkü artık doğa, turizm, deniz ve toprak bunlar çok değerli varlıklar. Bunları feda etmemiz çok zor. Elinde sonunda bütün Samsun ve bölge Havza'ya gelmek zorunda. Çünkü burası yol üzerinde. Burayı şimdi bin dönüm üzerine kuruyoruz ama 10 bin dönüm genişleme alanı var. Hızlı tren de buradan geçecek. İstanbul'da insanlar bir yerden bir yere gitmek için 1 saatlerini feda ediyorlar. Biz insanlara Samsun'dan Havza'ya gelin dediğimizde 40 dakikayı uzun buluyorlar ve buraya gelmiyorlar. Hızlı tren geldiğinde Samsun ile Havza birleşmiş olacak. Samsun merkezde başka uygun arazi de olmadığından herkes buraya gelecektir. Bu arsalar yarın çok kıymetli olacak. İnanıyorum ki bu arsalar 3-5 sene içerisinde dolacak ve biz 3-5 yıl sonra 10 bin dönüm için genişleme alanı konusunda çalışacağız" dedi.



"OSB'yi inşallah 20 bin dönüme çıkartırız"



Yapılan yatırımlarla OSB'yi daha da geniş bir alana yayabileceklerini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 100 yıl önce 25 Mayıs'ta burada karşılamış ve misafir etmiştik. Halkın işgallere tepki göstererek milli bilincin uyandırılmasını sağlayan ilk resmi genelge, burada hazırlanmış ve yayınlanmıştı. Diğer tarihi an ise yakın gelecekte Kuzey Anadolu'nun en büyük sanayi merkezi olacak Havza OSB'de 5 fabrikanın temelini atıyor olmamızdır. İş adamlarımızı tebrik ediyorum. 'Heyecanımız da, hedeflerimiz de büyük. Her zaman dediğimiz gibi Samsun için taş üstüne taş koyanın yanında olacağız. Samsun için hayallerimiz var ve biz bu hayalleri siz saygıdeğer hemşehrilerimiz ile gerçekleştireceğiz. En kısa sürede faaliyete geçecek tesislerimiz, ilçemize, halkımıza ve yatırımcı kuruşlara hayırlı uğurlu olsun. 5 sanayi işletmesi ilçe ve kent ekonomimize önemli katkılar sağlayacak. Burayı yapılan yatırımların ardından önce 10 bin sonra da 20 bin dönüme kavuştururuz inşallah. Kuzey Anadolu'nun, Türkiye'nin en büyük en ekonomik avtivitesi yüksek bir sanayi bölgesinin merkezi Havza olacak inşallah" diye konuştu.



Temeli atılan yatırımlar ve özellikleri



Yapılan konuşmaların ardından Gemlikaya Holding, Euro Caft Döküm, Durşam Makine, Uzunoğlu Yapı ile Günal Gemi'nin Havza OSB'de yapacağı ve 400 kişilik istihdamın oluşturulacağı yatırımların temeli dualar eşliğinde atıldı. Gemlikaya Holding Arkoz Gaz Beton Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 75 milyon TL yatırım bedelli gaz beton tesisi ile Alman ortaklı Euro Caft Döküm Sanayi A.Ş.'nin 50 milyon lira yatırım bedelli döküm imalatı tesisinin yılsonunda tamamlanması bekleniyor. Durşam Makine Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin 10 milyon TL yatırım bedelli gemi yedek parça imalat tesisinin 5 Mayıs 2020'de, Uzunoğlu Yapı'nın 6 milyon TL yatırım bedelli saç işleme tesisinin 2020 yılı sonunda faaliyete geçeceği öngörülüyor. Günal Gemi İnşaat Makine Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin 10 milyon TL'lik yatırım bedelli boru teçhizat tesisinin ise 15 Ağustos 2021 tarihinde hizmete gireceği öngörülüyor.



Törene ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, yatırımcı Gemlikaya Holding Arkoz Gaz Beton Sanayi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Emin Uçar, Durşam Makine Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi sahibi Ergin Gümüşcü ve Ümit Demirci, Uzunoğlu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Soner Muhammet Uzun, Euro Caft Döküm Sanayi AŞ Genel Müdürü Mustafa Bakır ve Günal Gemi İnş. Mak. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Yetkilisi Mustafa Günal ile vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

