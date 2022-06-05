Hayırsever ailelerden Nizip'e cami ve taziye evi desteği - Son Dakika
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Hayırsever ailelerden Nizip'e cami ve taziye evi desteği

05.06.2022 15:41
Hayırsever ailelerden Nizip'e cami ve taziye evi desteği

Gaziantep'in Nizip ilçesine hayırsever Akay ve Demir aileleri tarafından yaptırılacak cami, Kur'an kursu ve taziye evi için protokol imza töreni düzenlendi.

Gaziantep'in Nizip ilçesine hayırsever Akay ve Demir aileleri tarafından yaptırılacak cami, Kur'an kursu ve taziye evi için protokol imza töreni düzenlendi.

Nizip Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen törende, Necip Akay ve kardeşleri tarafından Ballı Mahallesi'ne yaptırılacak olan Mehmet Emin Akay Camii ve Ayfer Akay Taziye Evi için protokol imzalandı. Ayrıca, Salkım Mahallesi'ne hayırsever Ali Demir tarafından yaptırılacak olan Hacı Sevim Demir Camii, Ali-Ayşe Demir Taziye Evi ve Hacı Ali Demir Kur'an Kursu'nun protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Vali Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, hayırsever ailelere ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Gazi Şehrimiz ile birlikte Nizip ilçemizde hızla büyüyor, büyüdüğü için de ihtiyaçlar her sene değişiyor. Böylelikle insanın olduğu her yerde temel ihtiyaçlar da kendini ortaya çıkartıyor. İşte burada devreye giren hayırseverlerimiz katkıları ile böylesine güzel işler yapıldıkları bölgelere büyük ölçüde katkı sağlıyor. Allah hayırseverlerimizin eksikliklerini vermesin." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise hayırsever ailelere teşekkür ederek, "Yapılacak olan eserlerle birlikte şehrimiz manevi anlamda güçlenmiş olacaktır. Allah hayır sahiplerimizin hayrını kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Nizip İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı da hayır sahiplerine teşekkür etti.

Törene, Gaziantep İl Müftü yardımcısı Mehmet Arslaner, İlçe Müfütüsü Selahattin Özçelik'te hazır bulundu.

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KASTAMONU - Evi yanan aileye devlet-millet iş birliğiyle ev yapılıyor KASTAMONU - Evi yanan aileye devlet-millet iş birliğiyle ev yapılıyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayırsever ailelerden Nizip'e cami ve taziye evi desteği - Son Dakika

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