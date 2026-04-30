Hayrat Yardım 30’dan Fazla Ülkede Kurban Çalışmalarına Başladı

30.04.2026 13:22
“Kurban Beraber Olsun” sloganıyla Gazze başta olmak üzere 30’u aşkın ülkede kurban faaliyeti yürütecek olan ekiplerin saha çalışmaları ve bölge sevkiyatları sürüyor. Yaklaşık 200 kişilik bir kadroyla koordine edilen organizasyonda, emanetlerin güvenle ulaştırılması hedefleniyor.

Gazze’ye konserve et sevkiyatı

Gazze için bağışlanan kurbanlar; yurt dışında kesilip konserve haline getirilerek Ürdün veya Mısır üzerinden bölgeye ulaştırılacak. Geçtiğimiz iki yılda bölgeye 480 bini aşkın konserve sevk eden dernek, 2 yıl raf ömrü bulunan etleri lojistik şartlara uygun şekilde dağıtacağını bildirdi.

Saha ekipleri görev başında

Saha ekipleri, Asya’dan Afrika’ya 30’dan fazla ülkede kesim ve dağıtım süreçlerine nezaret etmek üzere yola çıkmaya devam ediyor. Bayram boyunca kurbanlıkların kontrollerini yapacak olan görevliler, kesim videolarını vekalet sahiplerine ulaştıracak ve etlerin adil şekilde pay edilmesini sağlayacak.

Yetimlere bayramlık desteği

Faaliyetler kapsamında ayrıca binlerce yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafet ulaştırılacak. Hazırlıkların titizlikle sürdüğünü bildiren Hayrat İnsani Yardım Derneği yetkilileri, bayramın bereketini mazlum coğrafyalara taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

