HDI Sigorta, Milli Tenisçi Zeynep Sönmez’in Ana Sponsorluğunu Üstlendi - Son Dakika
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HDI Sigorta, Milli Tenisçi Zeynep Sönmez’in Ana Sponsorluğunu Üstlendi

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HDI Sigorta, Milli Tenisçi Zeynep Sönmez’in Ana Sponsorluğunu Üstlendi
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HDI Sigorta, Türk tenisini uluslararası alanda başarıyla temsil eden milli tenisçi Zeynep Sönmez’in üç yıl boyunca ana sponsorluğunu üstlendi. Anlaşma kapsamında ilk kez ‘Profesyonel Sporcu Sigortası’ güvencesine kavuşan Sönmez, kortlardaki mücadelesini HDI Sigorta’nın desteğiyle sürdürecek.

Sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinden HDI Sigorta, spora ve sporcu ekosistemine verdiği destek kapsamında başarılı milli tenisçi Zeynep Sönmez ile üç yıllık ana sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Türk tenisinde ilklere imza atan ve uluslararası arenadaki başarılarıyla dikkat çeken Sönmez, iş birliği süresince katıldığı tüm resmi müsabakalarda HDI Sigorta logosunu formasında taşıyacak.

Üç yıllık anlaşma kapsamında Zeynep Sönmez’e, profesyonel spor yaşamının ihtiyaçları doğrultusunda özel bir güvence paketi sunulacak. Bu kapsamda Zeynep Sönmez, kariyerinde ilk kez, muhtemel kalıcı ve geçici sakatlık durumlarında devreye girecek ‘Profesyonel Sporcu Sigortası’ güvencesine kavuşacak. Özel sağlık ve seyahat sağlık sigortaları da yıl boyunca farklı ülkelerde sürdürdüğü yoğun turnuva takviminde kendisine eşlik edecek. Böylece HDI Sigorta, Sönmez’in sportif hedeflerini desteklerken sigortacılık alanındaki uzmanlığıyla kariyer yolculuğunun farklı aşamalarında da yanında olacak.

HDI Sigorta’nın Kozyatağı’ndaki genel merkezinde HDI Sigorta CEO’su Firuzan İşcan ve şirket çalışanlarıyla bir araya gelen Zeynep Sönmez, kendisini HDI Sigorta ailesinin bir parçası yapan sözleşmeye imza attı. “Her Anında Daima Yanında” marka vaadiyle bugüne kadar 75 profesyonel spor takımı, 3 federasyon ve 5 bireysel sporcuya destek veren HDI Sigorta, önümüzdeki üç yıl boyunca Sönmez’in de her anında daima yanında duracak.

Firuzan İşcan: “Her maçta HDI Sigorta’nın desteği Zeynep’le olacak”

İmza töreninde bir konuşma yapan HDI Sigorta CEO’su Firuzan İşcan, milli tenisçimiz Zeynep Sönmez’e sponsor olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdi. İşcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uzun yıllardır futboldan basketbola, voleyboldan masa tenisine kadar geniş bir yelpazede spor ve sporcu ekosistemini desteklemek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Zeynep’le yan yana yeni bir yolculuğa çıkmanın heyecanını yaşıyoruz. Zeynep’i izlerken kortta yalnızca başarılı bir tenisçi değil; vazgeçmeyen bir mücadele ruhu, güçlü bir disiplin ve büyük bir tutku görüyoruz. İlk WTA şampiyonluğu, Grand Slam turnuvalarında elde ettiği tarihi sonuçlar ve Türk kadın tenisinin en yüksek WTA sıralamasına ulaşması, bu kararlılığın en güçlü göstergeleri. Zeynep’in enerjisinin ve hayallerinin peşinden kararlılıkla ilerlemesinin özellikle genç sporcular için çok değerli bir örnek olduğuna inanıyoruz. Bundan sonra çıktığı her maçta ve attığı her serviste HDI Sigorta’nın desteği onunla olacak. Zeynep’e aramıza hoş geldin diyor; yolunun açık, başarılarının daim olmasını diliyorum.”

Zeynep Sönmez: “Birlikte çok güzel bir yolculuk yapacağımıza inanıyorum”

Milli Tenisçi Zeynep Sönmez de HDI Sigorta ailesine katılmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, şöyle konuştu: “Tenis benim için yalnızca başarılı olmak ya da dünya sıralamasında iyi bir yere gelmekten ibaret değil. Hikayemin başkalarına ulaşması, mücadelemin anlaşılması ve özellikle genç sporculara ilham verebilmek benim için çok değerli. Birlikte çalıştığım markalarla kendimi aynı ailenin parçası gibi hissetmeyi önemsiyorum. HDI Sigorta ile ilk andan itibaren bu samimiyeti ve yakınlığı hissettim. Yılın büyük bölümünü turnuvalar nedeniyle farklı ülkelerde geçiriyorum. Böyle yoğun bir yolculukta yanımda güçlü bir destek olduğunu bilmek bana güven veriyor. Yanımda olduğu için HDI Sigorta ailesine çok teşekkür ediyorum. Birlikte çok güzel bir yolculuk yapacağımıza inanıyorum.”

Tören, Sönmez’in HDI Sigorta çalışanlarının sorularını yanıtlaması ve imzalı hediyelerin takdimiyle sona erdi.

Şirket HaberleriZeynep SönmezSigortaSon Dakika

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SON DAKİKA: HDI Sigorta, Milli Tenisçi Zeynep Sönmez’in Ana Sponsorluğunu Üstlendi - Son Dakika
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