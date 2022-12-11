Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan için yürüyüş yapmak isteyen HDP'li vekilden polisimize skandal tehdit! - Son Dakika
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Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan için yürüyüş yapmak isteyen HDP'li vekilden polisimize skandal tehdit!

11.12.2022 17:41

Diyarbakır'da aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinin de olduğu bir grup, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş yapmak istedi. Polis izin vermeyince slogan atan iki kişi gözaltına alınırken HDP Milletvekili Hişyar Özsoy, görevini yapan polisleri engellemeye çalışarak, "Bak bu kenti birbirine katarız" sözleriyle tehditler savurdu.

Diyarbakır'da DBP, HDP, TJA ve MED-TUHAD FED üyeleri, 'terörist başı Abdullah Öcalan'ın tecrit altında olduğu' iddiasıyla yürüyüş yapmak istedi. Ofis semti ve Bağlar ilçesinde toplanarak üç ayrı koldan Koşuyolu Parkı'na doğru yürüyüş gerçekleştirmek isteyen, aralarında HDP'li Milletvekili Saliha Aydeniz, Remziye Tosun, Dirayet Dilan Taşdemir, Hişyar Özsoy, Garo Paylan'ın da bulunduğu kalabalık polisler tarafından engellendi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yürüyüşün yasak olduğu gerekçesiyle ablukaya alınan kalabalık dağıtıldı. Vekiller ve polis arasında kısa süreli çıkan arbedede slogan atan 2 kişi ise gözaltına alındı.

Diyarbakır'da olaylı yürüyüş! HDP'li vekilden polise tehdit: Kenti birbirine katarız

"TERBİYESİZ ADAM"

HDP'li Milletvekili Hişyar Özsoy, polisleri engellemeye çalışarak, "Bak bu kenti birbirine katarız. Bırakın bu çocukları" diyerek 2 kişinin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı. Grubun ablukaya alınması sırasında da Özsoy bir polise, "Bana bak, seninle konuştuğumda yüzüme bakacaksın, kendini ne zannediyorsun sen, terbiyesiz adam. Akıllı olun, kimsin sen" dedi.

Diyarbakır'da olaylı yürüyüş! HDP'li vekilden polise tehdit: Kenti birbirine katarız
Diyarbakır'da olaylı yürüyüş! HDP'li vekilden polise tehdit: Kenti birbirine katarız
Kaynak: İHA
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Halkların Demokratik Partisi, Abdullah Öcalan, Milletvekili, Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan için yürüyüş yapmak isteyen HDP'li vekilden polisimize skandal tehdit! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan için yürüyüş yapmak isteyen HDP'li vekilden polisimize skandal tehdit! - Son Dakika
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