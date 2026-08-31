Muharrem İnce'nin "Helal para" çıkışıyla ilgili Özel'den açıklama - Son Dakika
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Muharrem İnce'nin "Helal para" çıkışıyla ilgili Özel'den açıklama

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CHP'nin Balıkesir İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, "Kendim parti kurdum. Parti kurmak, turşu kurmaya benzemez, zor iştir. Helal parayla kuracaksan zor iştir." diyen Muharrem İnce ile ilgili Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi. İnce'nin kendisine mesaj attığını söyleyen Özel İnce'nin, "Sayın Genel Başkanım vurgum Memleket Partisi'ni helal parayla kurduğumuza ilişkindi. Size yönelik bir şey yok." dediğini belirtti.

Muharrem İnce’nin CHP Balıkesir İl Başkanlığında yaptığı "Helal parayla parti kurmak zor iştir" açıklaması yeni tartışmanın fitilini ateşledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den konuya ilişkin açıklama geldi. Halk TV canlı yayınında konuşan Özel, bu sözlerin ardından İnce’nin kendisine bir mesaj göndererek yanlış anlaşılmaların önüne geçmek istediğini belirtti.

"MUHARREM İNCE CEP TELEFONUMA MESAJ ATMIŞ"

Özel, şunları söyledi: "İnce'nin sözlerini ilk duyduğumda duruldum. Parti Meclisi toplantısı sırasında cep telefonuma mesaj atmış Sayın İnce ve demiş ki "Sayın Genel Başkanım, vurgum Memleket Parti- helal parayla Memleket Partisi'ni kurduğuma ve orada yaşadığım zorluklara ilişkin." Hani o geçmişte de diyorlardı ya "Beşli çete finanse ediyor Memleket Partisi'ni" falan geçmişte. "Helal parayla kurduğumuzu ve Memleket Partisi maceramıza yönelik. Size yönelik bir şey yok." diye nazik bir mesaj atmış. E şimdi o böyle dedikten sonra ben Muharrem İnce şunu kastetti diyemem.

"CHP'DE KALMAK KENDİ TERCİHİ"

Önemli bir şey. Belli ki mikrofon uzatıldığında da bu açıklamayı yapacak. Bana da nazik bir dille... Onun dışında kendi tercihi yani CHP'de kalmak kendi tercihi. Bunun dışında yani bizim iktidar hedefimiz var ve iktidarla mücadele etmek ve iktidar olmaya çalışmamız lazım. Zaten bir yandan yargı eliyle parti karıştırılmışken bir başka meşguliyet, bir başka tartışma falan hiç gerek yok yani. Ben önüme bakarım ve bir de böyle şey diye bakarım yani ben normalde. Eski dosttan düşman olmaz ve yani bazen eski dostlar düşmanlaşıyor ona göre bizim yapacak bir şeyimiz yok ama ben o mesajı da öyle açıkladıktan sonra geçer giderim."

Cumhuriyet Halk Partisi, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Yeni Parti, Özgür Özel, Balıkesir, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel Muharrem İnce'nin 'Helal para' çıkışıyla ilgili Özel'den açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mehmet naci asal mehmet naci asal:
    oynak 0 0 Yanıtla
  • mehmet naci asal mehmet naci asal:
    hertarafıoynak nolacak 0 0 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz Kubilay Turkyilmaz:
    HELAL VE HARAM KAVRAMINI BİLMEYENLERİN BU KAVRAM İÇİN ATIŞMASI GARİP OLMUŞ 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Muharrem İnce'nin "Helal para" çıkışıyla ilgili Özel'den açıklama - Son Dakika
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