Muharrem İnce'nin "Helal para" çıkışıyla ilgili Özel'den açıklama

Muharrem İnce’nin CHP Balıkesir İl Başkanlığında yaptığı "Helal parayla parti kurmak zor iştir" açıklaması yeni tartışmanın fitilini ateşledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den konuya ilişkin açıklama geldi. Halk TV canlı yayınında konuşan Özel, bu sözlerin ardından İnce’nin kendisine bir mesaj göndererek yanlış anlaşılmaların önüne geçmek istediğini belirtti.

"MUHARREM İNCE CEP TELEFONUMA MESAJ ATMIŞ"

Özel, şunları söyledi: "İnce'nin sözlerini ilk duyduğumda duruldum. Parti Meclisi toplantısı sırasında cep telefonuma mesaj atmış Sayın İnce ve demiş ki "Sayın Genel Başkanım, vurgum Memleket Parti- helal parayla Memleket Partisi'ni kurduğuma ve orada yaşadığım zorluklara ilişkin." Hani o geçmişte de diyorlardı ya "Beşli çete finanse ediyor Memleket Partisi'ni" falan geçmişte. "Helal parayla kurduğumuzu ve Memleket Partisi maceramıza yönelik. Size yönelik bir şey yok." diye nazik bir mesaj atmış. E şimdi o böyle dedikten sonra ben Muharrem İnce şunu kastetti diyemem.

"CHP'DE KALMAK KENDİ TERCİHİ"

Önemli bir şey. Belli ki mikrofon uzatıldığında da bu açıklamayı yapacak. Bana da nazik bir dille... Onun dışında kendi tercihi yani CHP'de kalmak kendi tercihi. Bunun dışında yani bizim iktidar hedefimiz var ve iktidarla mücadele etmek ve iktidar olmaya çalışmamız lazım. Zaten bir yandan yargı eliyle parti karıştırılmışken bir başka meşguliyet, bir başka tartışma falan hiç gerek yok yani. Ben önüme bakarım ve bir de böyle şey diye bakarım yani ben normalde. Eski dosttan düşman olmaz ve yani bazen eski dostlar düşmanlaşıyor ona göre bizim yapacak bir şeyimiz yok ama ben o mesajı da öyle açıkladıktan sonra geçer giderim."