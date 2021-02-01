CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak: "Vefa duygusunu unutup, giderken partimize ve partililerimize yönelttikleri ithamları ve ettikleri hakaretleri, asla... - Son Dakika

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak: "Vefa duygusunu unutup, giderken partimize ve partililerimize yönelttikleri ithamları ve ettikleri hakaretleri, asla...

01.02.2021 16:32

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak: "Vefa duygusunu unutup, giderken partimize ve partililerimize yönelttikleri ithamları ve ettikleri hakaretleri, asla kabul etmeyiz" "Hep söylüyoruz milletimiz herkesin ne yaptığını görüyor, notunu da veriyor" Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Faik Öztrak,...

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak: "Vefa duygusunu unutup, giderken partimize ve partililerimize yönelttikleri ithamları ve ettikleri hakaretleri, asla kabul etmeyiz"

"Hep söylüyoruz milletimiz herkesin ne yaptığını görüyor, notunu da veriyor"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sel gider kum kalır. Kişiler gelir geçer. CHP ve Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olmaya devam eder. İstifa tek taraflı bir müessesedir. İstifa partimizden ayrılan arkadaşların takdiridir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yürütme Kurulu ile ilgili basın toplantısı yaptı. Öztrak, konuşmasında CHP'den istifa eden 3 milletvekili hakkında sorulan soruyu yanıtladı.

CHP'den istifa eden CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un CHP'ye yaptıkları ithamları kabul etmediklerini belirten Parti Sözcüsü Öztrak, "Ben herkese şunu açık seçik söyleyeyim. Kimsenin şüphesi olmasın. Sel gider kum kalır. Kişiler gelir geçer. CHP ve Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olmaya devam eder. İstifa tek taraflı bir müessesedir. İstifa partimizden ayrılan arkadaşların takdiridir. Ama tam da partimiz iktidara yürürken, vefa duygusunu unutup, giderken partimize ve partililerimize yönelttikleri ithamları ve ettikleri hakaretleri, asla kabul etmeyiz. Bunları da asla unutmayız. Ayrıca hem parti içinde kalıp hem de yeni partisinin tüzüğünü, programının hazır olduğunu söyleyenlerin açıklamalarını da etik bulmadığımızı da buradan belirtmek isterim. Bu siyasi ahlakla bağdaşmıyor. Hep söylüyoruz milletimiz herkesin ne yaptığını görüyor, notunu da veriyor" ifadelerini kullandı.

(MC-BC-SO-Y)

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak: Vefa duygusunu unutup, giderken partimize ve partililerimize yönelttikleri ithamları ve ettikleri hakaretleri, asla...
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak: Vefa duygusunu unutup, giderken partimize ve partililerimize yönelttikleri ithamları ve ettikleri hakaretleri, asla...
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak: Vefa duygusunu unutup, giderken partimize ve partililerimize yönelttikleri ithamları ve ettikleri hakaretleri, asla...
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak: Vefa duygusunu unutup, giderken partimize ve partililerimize yönelttikleri ithamları ve ettikleri hakaretleri, asla...

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, İstifa, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak: 'Vefa duygusunu unutup, giderken partimize ve partililerimize yönelttikleri ithamları ve ettikleri hakaretleri, asla... - Son Dakika


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