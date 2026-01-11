Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu - Son Dakika
Yaşam

Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu

Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
11.01.2026 13:18
Konya'da gece evinden ayrılan demans hastası Ziya Erdoğan, saatler sonra Selçuklu'daki dağlık alanda jandarma devriyesi tarafından bulundu. "Ayakkabılarım çamur" diyerek ekip aracına binmekte tereddüt eden Erdoğan, jandarmanın "Bu araba senin" sözleriyle ikna edildi. Yaşlı adam sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Konya kent merkezinde gece saatlerinde evinden ayrılan ve demans hastası olduğu öğrenilen Ziya Erdoğan, saatler sonra Selçuklu ilçesindeki dağlık alanda devriye görevini yapan jandarma ekiplerince bulundu.

EKİPLER DAĞLIK BÖLGEDE BULDU

Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Selçuklu ilçesi sınırlarındaki dağlık alanda Ziya Erdoğan'ı fark ederek yanına yaklaştı. Yapılan kontrollerde Erdoğan'ın kayıp olduğu ve demans hastası bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

"AYAKKABILARIM ÇAMUR" SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Haber Dairesi'nin haberine göre; Erdoğan'ın jandarma aracına bindirileceği sırada tereddüt yaşadığı, "Ayakkabılarım çamur" diyerek araca binmek istemediği anlar yürek burktu. Jandarmanın "Bu araba senin" diyerek ikna ettiği yaşlı adam ekip aracına bindirildi.

Erdoğan, tedbir amaçlı yapılan sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. Yakınları yaşlı adamı elini öperek karşıladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Beratefe12 Beratefe12:
    Yurdun temiz kalpli insanları keşke yönetiçilerde halka böyle duyarlı olsalar. 2 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör Serkan Güngör:
    son 2 3 kusak var ... adabi yasami olan... 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Mustafa:
    Ah canım dedecik ya bu halde bile arabayı kirletmeyim derdinde.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
