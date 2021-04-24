Hes Kablo Kayserispor maçından notlar - Son Dakika

Hes Kablo Kayserispor maçından notlar

24.04.2021 20:35
Hes Kablo Kayserispor maçından notlar, System.String[]

Sergen Yalçın'dan 5 değişikikMontero 13 maç sonra 11'deSiyah-beyazlılarda 5 isim ceza sınırındaGökhan Töre forvetTöre, 2'nci kez ilk 11'deOLGUCAN KALKAN / İSTANBUL, - Süper Lig'in 37'nci haftasında Beşiktaş sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti.

Sergen Yalçın'dan 5 değişikik

Montero 13 maç sonra 11'de

Siyah-beyazlılarda 5 isim ceza sınırında Gökhan Töre forvetTöre, 2'nci kez ilk 11'deOLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 37'nci haftasında Beşiktaş sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 20: 30'da başlayan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, eksik oyuncularının yokluğunda ilk 11'i kurmakta zorlandı. Tecrübeli teknik adam, sakat ve cezalı oyuncularının çokluğunda Demir Grup Sivasspor maçının 11'ine göre 5 değişikliğe giderek Hes Kablo Kayserispor maçına çıktı. Sergen Yalçın; sarı kart cezalısı Welinton'un yerine Montero, Atiba'nın yerine Necip Uysal, Dorukhan Toköz'ün yerine Adem Ljajic, Larin'in yerine N'Koudou ve Aboubakar'ın yerine Gökhan Töre'yi sahaya sürdü. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Vida, Montero ve N'Sakala'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef ve Necip Uysal'ı görevlendiren Yalçın'ın, hücum hattındaki tercihleri ise Ghezzal, Ljajic, N'Koudou ve Gökhan Töre oldu.MONTERO 13 MAÇ SONRA 11'DE Siyah-beyazlı ekipte, İspanyol stoper 13 maç aradan sonra ilk 11'deki yerini aldı. Son olarak Süper Lig'in 22'nci haftasında iç sahada kaybedilen Trabzonspor müsabakasında forma giyen Montero, sonrasında yaşadığı sakatlık ve teknik heyet tercihi nedeniyle görev almadı. İspanyol savunmacı, Trabzonspor karşılaşmasının ardından sadece B.B Erzurumspor maçında 1 dakika forma şansı bulmuştu.GÖKHAN TÖRE FORVETESiyah-beyazlılarda, 3 forvet oyuncusu Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'in yokluğunda Gökhan Töre forvette oynadı. Erzurumspor deplasmanında Cenk'i, Sivasspor karşılaşmasında ise Larin ve Aboubakar'ı kaybeden teknik direktör Sergen Yalçın, forvette Gökhan Töre'yi görevlendirdi. Sakatlığını atlatmasının ardından son 5 maçtır oyuna sonradan dahil olan tecrübeli futbolcu, Kayserispor maçında takımının gol umudu oldu. TÖRE 2'NCİ KEZ İLK 11'DEBu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süreler takımdan ayrı kalan Gökhan Töre, ikinci kez ilk 11'de görev aldı. Sezon başında eski takımına tekrardan katılan tecrübeli kanat oyuncusu, ligde 2'nci kez ilk 11'de görev aldı. Daha önce sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği ile iç sahada oynanan mücadeleye 11'de başlayan Töre, 2'nci kez ilk 11'de görev almış oldu.BEŞİKTAŞ'TA 5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDASiyah beyazlı takımda Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı olan Rosier, Necip ve Dorukhan karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 38'inci haftasında deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.  Siyah-beyazlılarda ayrıca, sakatlıkları nedeniyle karşılaşma kadrosuna dahil edilmeyen Cyle Larin ve Atiba Hutchinson'da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.HAMZA HAMZAOĞLU'NDAN 3 DEĞİŞİKLİKHes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği maçının 11'inde 3 değişikliğe giderek bu karşılamaya çıktı. Tecrübeli teknik adam Uğur Demirok'un yerine Mario Paz, Awramowski'nin yerine Muhar, Muğdat Çelik'in yerine ise İlhan Parlak'ı görevlendirdi.Kayserispor'un Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle:

"Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Mario Paz, Aziz Behich, Attamah, Muhar, Henrique, Lennon, Alibec, İlhan Parlak, ."


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hes Kablo Kayserispor maçından notlar - Son Dakika Spor


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