HGS\'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor

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Bu kez de davalık oldu

Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) uygulaması üzerinden kullanıcılara küfür içerikli mesajlar ve bildirimler yollandı. Birçok kullanıcı kendilerine gelen küfürlü mesaj ve bildirimleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Küfür içerikli mesajların ve bildirimlerin olası bir hacklenme sonucu mu gönderildiği netlik kazanmazken konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama da yapılmadı.

"25 BİN DOLAR GÖNDERMEZSENİZ TÜM VERİYİ PAYLAŞACAĞIM"

Öte yandan, ilerleyen saatlerde kullanıcılara bu kez de 'kripto varlık' mesaj ve bildirimleri gelmeye başladı. Söz konusu mesaj ve bildirimlerde, "Eğer bu BTC adresine $25,000 göndermesseniz, tüm veriyi paylaşacağım" ifadeleri yer aldı.

ANADOLU SİGORTA HACKLENMİŞTİ

Dün de Anadolu Sigorta'nın hacklenmesi ile karşı karşıya kalınmıştı. Kullanıcılar gelen küfürlü bildirimler karşısında ne yapacağını bilememiş, konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise "Değerli müşterilerimiz, 9 Aralık 2024 saat 23:20'de internet alt yapımıza gerçekleştirilen siber saldırı sonucunda Sigortam Cepte uygulamamız üzerinden yapılan işlemlerimizi geçici olarak durdurmuş bulunmaktayız. İlk aşamada yapılan incelemelerde sorunun mobil uygulama mesaj servisimize yetkisiz erişim kaynaklı olduğu anlaşılmıştır" denilmişti.