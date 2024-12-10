HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor - Son Dakika
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HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor

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HGS'nin resmi mobil uygulamasından kullanıcılara küfür içerikli mesaj ve bildirimler gitmeye başladı. Ayrıca kullanıcılardan kripto para talebinde bulunulduğu görüldü.

10.12.2024 22:20  Güncelleme: 22:29
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Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) uygulaması üzerinden kullanıcılara küfür içerikli mesajlar ve bildirimler yollandı. Birçok kullanıcı kendilerine gelen küfürlü mesaj ve bildirimleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Küfür içerikli mesajların ve bildirimlerin olası bir hacklenme sonucu mu gönderildiği netlik kazanmazken konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama da yapılmadı.

HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor

"25 BİN DOLAR GÖNDERMEZSENİZ TÜM VERİYİ PAYLAŞACAĞIM"

Öte yandan, ilerleyen saatlerde kullanıcılara bu kez de 'kripto varlık' mesaj ve bildirimleri gelmeye başladı. Söz konusu mesaj ve bildirimlerde, "Eğer bu BTC adresine $25,000 göndermesseniz, tüm veriyi paylaşacağım" ifadeleri yer aldı.

ANADOLU SİGORTA HACKLENMİŞTİ

Dün de Anadolu Sigorta'nın hacklenmesi ile karşı karşıya kalınmıştı. Kullanıcılar gelen küfürlü bildirimler karşısında ne yapacağını bilememiş, konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise "Değerli müşterilerimiz, 9 Aralık 2024 saat 23:20'de internet alt yapımıza gerçekleştirilen siber saldırı sonucunda Sigortam Cepte uygulamamız üzerinden yapılan işlemlerimizi geçici olarak durdurmuş bulunmaktayız. İlk aşamada yapılan incelemelerde sorunun mobil uygulama mesaj servisimize yetkisiz erişim kaynaklı olduğu anlaşılmıştır" denilmişti.

HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
HGS\'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor

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Son Dakika Gündem HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Ferhat YRD:
    kişisel verilerimiz çalınıyor resmi kurum uygulamaları hackleniyor ve bu bakan denen adam hala ne utanıyor ne istifa ediyor , yaptığınız bir tane doğru işiniz kaldı mı ey yönetenler pardon yönettiğini sananlar 88 27 Yanıtla
  • umut yıldız:
    Cumhurbaşkanlığı seçimi esnasında muhalefet partilerin kısa mesajlarını engelleme kabiliyeti olan bilgi iletişim kurumu uyuyor mu? 61 5 Yanıtla
  • aydın Ay:
    evet geldi. program ı kökten sildim 46 1 Yanıtla
  • Omer Zeroglu:
    hahhaa sizi pornocular 37 2 Yanıtla
  • Musfata Karakeçi:
    Banada gönderdiler otobüs cocukları 36 2 Yanıtla
  • Burak Yılmaz:
    Evet banada geldi bunlar test yapılıyor ileride daha ciddi hacklenmelerle karşılaşma ihtimalimiz yüksek 36 1 Yanıtla
  • Gökhan Sarı:
    Aynen az önce yanlışlıkla girdim çıktım :) hemen silin hemen :) 26 1 Yanıtla
  • Murat Bilen:
    Kökten sildim hgs proğramını 21 0 Yanıtla
  • CİHAN ÖZSOY:
    Hahah çok iyi :))) 8 9 Yanıtla
  • Hacı ali bahşiş:
    yav nedir bu iş tıkladık ne olduğunu bilmeden 9 3 Yanıtla
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