Ekipler harekete geçti! Dönerciden çıkanlar mide bulandırdı

Ekipler harekete geçti! Dönerciden çıkanlar mide bulandırdı
05.12.2025 17:15  Güncelleme: 18:01
Ekipler harekete geçti! Dönerciden çıkanlar mide bulandırdı
Haber Videosu

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir dönercide salça ve turşuların kurtlandığını tespit eden ekipler, işletmeyi mühürledi.

Adana'da iş yerinde bulundurduğu salça ve turşu kurtlanan, hijyenik olmayan şartlarda hizmet veren dönerci mühürlendi.

Adana'dan mide bulandıran görüntüler geldi. Merkez Seyhan ilçesinde denetime çıkan zabıta ekipleri, bir tavuk dönercide yaptıkları incelemede salça ve turşuların kurtlandığını, tavukların hijyenik olmayan şartlarda saklandığını tespit etti.

Denetim sırasında tespit edilen bozuk yiyecekler de böyle görüntülendi:

Ekipler harekete geçti! Dönerciden çıkanlar mide bulandırdı
Ekipler harekete geçti! Dönerciden çıkanlar mide bulandırdı
Ekipler harekete geçti! Dönerciden çıkanlar mide bulandırdı

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER SONRASI İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Bu görüntüler üzerine bazı ürünlere el konuldu. Ekipler tutanak tutup dönerciyi mühürleyerek faaliyetine son verdi.

Ayrıca denetimlerde, belirlenen kurallara ve mevzuata uymadığı tespit edilen işletmelere gerekli cezai işlemler uygulandı.
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Seyhan, Adana

Son Dakika 3-sayfa Ekipler harekete geçti! Dönerciden çıkanlar mide bulandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • yxdjwxpmhp yxdjwxpmhp:
    niye vermessiniz firmanın ismini anlamıyoruz nasıl olsa yarın açıp yine millete aynısjnı yedirecek 51 0 Yanıtla
  • @abdyrahym @abdyrahym:
    ahiriyete nasil cikacaksiniz merak ediyorum 22 1 Yanıtla
  • nurettinagun nurettinagun:
    Bu adana nasıl bir yer... At eşek eti vakaları da çok yoğun. 12 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ekipler harekete geçti! Dönerciden çıkanlar mide bulandırdı - Son Dakika
