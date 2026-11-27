İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşamını yitiren eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törende, Çetin'in ailesi'nin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekilleri Celal Adan ve Yusuf Beyazıt, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, eski ve yeni milletvekilleri ile Meclis çalışanları yer aldı.

Çetin’in Türk bayrağına sarılı naaşı Meclis Şeref Kapısı önündeki tören alanına getirildi. İlk olarak Hikmet Çetin'in biyografisi okundu ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

"BUGÜN SENİ ÖMRÜNÜ ADADIĞIN VATANINA EMANET EDİYORUZ"

Hikmet Çetin'in oğlu Arın Çetin, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bugün burada konuşmak hayatımın en zor görevlerinden bir tanesi Türkiye bir devlet insanına, biz ise babamıza veda ediyoruz. Bugün ömrünü ülkesine hizmet etmeye adamış babamızı Türkiye Cumhuriyeti'nin yüce çatısı altında uğurluyor olmak tarifsiz acımızın yanında bizim için büyük bir onur. Bu zor günümüzde ülkemizin dört bir yanında ve dünyanın farklı köşelerinden acımızı paylaşan herkese gönülden teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet'e bağlılığıyla, devlet adamlığıyla, demokrasiye inancıyla, zerafeti ve nezaketiyle, uzlaşma kültürüyle ve insanlığı her şeyin üzerinde tutan anlayışıyla Hikmet Çetin'in hayatı bize makamların geçici değerlerin kalıcı olduğunu, insanın büyüklüğünün taşıdığı unvanlarla değil geride bıraktığı iyilik, saygınlık ve sevgiyle ölçüldüğünü öğretti. O pek çok insan için taşıdığı unvanların ötesinde Hikmet ağabeydi. Öyle ki dünyanın farklı ülkelerinde farklı dilleri konuşan insanlar bile ona 'Hikmet ağabey' derdi. Sevgili babam sen bize yalnızca onurla taşıyacağımız bir soyadı değil nasıl bir insan olmamız gerektiğini gösteren bir hayat bıraktın. Bugün seni ömrünü adadığın vatanına emanet ediyoruz, ruhun şad mekanın cennet olsun."

YUSUF BEYAZIT: O SİYASİ HAYATIMIZIN HİKMET AĞABEYİYDİ

TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt da konuşmasında şunları kaydetti:

"Acımız büyük. Öncelikle başta merhumun muhterem ailesi olmak üzere hepinize yurt dışında bulunan TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un selam ve taziye dileklerini iletiyorum. Ülkemize ve milletimize uzun yıllar hizmet eden merhum Başkanımıza Cenabıhak'tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Merhum Başkanımız siyasi hayatı boyunca devlet bakanlığı, başbakan yardımcılığı ve dışişleri bakanlığı gibi kritik görevleri üstlendi. Dışişleri bakanlığı dönemi Bosna Hersek ve Karabağ'da yaşanan acıların bölgemizi derinden sarstığı zor yıllara denk geldi. CHP'nin genel başkanlığını yaptı. 1997 yılında TBMM Başkanlığına seçildi. Sonraki yıllarda NATO'nun Afganistan'daki ilk kıdemli sivil temsilcisi olarak görev yaptı ve diplomasi alanında hizmetlerini kesintisiz sürdürdü.

Kendileri liyakati ve çalışkanlığıyla tüm siyasi çevrelerin güvenini kazanmış bir devlet adamıydı. Görüş ayrılıklarının derinleştiği zamanlarda karşısındakini nezaketle dinler, ortak yol bulmaya gayret ederdi. Bu uzlaştırıcı tutumuyla her kesimden sevgi ve saygı gördü. O siyasi hayatımızın ve Aziz milletimizin Hikmet ağabeyiydi. Bugün başkanlık ettiği bu Meclis'te kendisine karşı son vazifemizi ifa ederken aziz hatırasını rahmet, hürmet ve şükranla yad ediyoruz. Bu duygularla TBMM adına merhum Başkanımızın muhterem ailesine, yakınlarına yol arkadaşlarına, dostlarına ülkemiz siyaset camiasına. bütün sevenlerine ve aziz milletimize sabrıcemil ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun ruhu şad olsun."

Konuşmaların ardından TBMM Camisi İmamı Ahmet Yedekçi tarafından helallik alındı, dua okundu. Çetin’in cenazesinin Meclis'ten çıkarılması sırasında Özgür Özel ve ailesi taziyeleri kabul etti.

Çetin'in naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Devlet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.