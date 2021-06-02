Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan bora ekşi cinayeti davasında karar - Son Dakika

HİNT Okyanusu'nda Türk bayraklı "İnce Karadeniz" adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi kamarasında bıçaklayıp öldürürek gemi mürettebatını da yaraladığı iddiasıyla yargılanan makine yağcısı Ergin Aktaş'ın davasında karar çıktı. Mahkeme, kaptan Bora Ekşi'yi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ile 11 gemi personeline yönelik değişik suçlarından toplam 45 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararın açıklanmasının ardından Kaptan Bora Ekşi'nin yakınları, "Bora'nın gözleri kabusun olsun" diyerek gözyaşı dökerek çığlıklara boğuldular.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Ergin Aktaş, tarafların avukatları ve gemi kaptanı Bora Ekşi'nin yakınları hazır bulundu. Öldürülen gemi kaptanı Bora Ekşi'nin ailesinin ve yaralanan mağdurların avukatları, sanığın indirim yapılmadan cezalandırılmasını talep etti.

"KAPTANI İNGİLİZ KAPTANI, ARKADAŞLARIMI DÜŞMAN ASKERİ OLARAK GÖRDÜM"

Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Ergin Aktaş, "Beni isterseniz asın ama ben doğruları söyledim. Geçirdiğim psikolojik rahatsızlık sonucunda kafamda kurgulayıp, inandığım düşüncelere göre hareket ettim. Gemi kaptanını bilerek isteyerek öldürmedim. Gemiyi savaş gemisi, kaptanı İngiliz kaptanı, arkadaşlarımı da düşman askeri olarak gördüm. Beni öldürecekler diye onlara saldırdım. Yakınlarına kendimi affettiremem, çünkü onların canı gitti. Beni affetmeyeceklerini biliyorum" dedi. Son sözü sorulan sanık Aktaş, "Gemi kaptanımı seviyordum" dedi. Sanık avukatı Deniz Önen ise sanığa ceza dahi verilemeyeceğini öne sürdü.

BİR SUÇTAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti sanık Ergin Aktaş hakkında kaptan Bora Ekşi'yi "Tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

4 GEMİ PERSONELİNE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN 39 YIL HAPİS

Sanık Aktaş "Kasten öldürmeye teşebbüs"suçundan İsmail Çeken'e yönelik 11 yıl, Taşkın Yılmaz'a yönelik 10 yıl, Suat Kartal'a ve Sedat Kartal'a yönelik ise 9'ar yıl hapis olmak üzere toplam 39 yıl hapis cezasına çarptırdı.

YARALAMA VE YARALAMAYA TEŞEBBÜSTEN 2 YIL HAPİS

Sanığın Fatih Demirkıran' yönelik "Kasten yaralama" suçundan 6 ay hapis ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Sanığın Erhan Gündüz, Coşkun Köse, ve Cenk Çamursoy, Keziban Hazel Tecer'e karşı "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan ise ayrı ayrı 4 ay 15'er gün hapis olmak üzere toplam 1 yıl 6 ay hapis cezasıba çarptıran heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İKİ KİŞİYE TEHDİT SUÇUNDAN 4 YIL HAPİS

Sanığın Recep Ali Canca ve Osman Batur Altınkaynak'a karşı "Silahlı tehdit" suçundan ise 2'şer yıl olmak üzere 4 yıl hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmedildi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Kararı açıklayan mahkeme başkanı, "Eylemden sonraki tutumların üzerine hak etmediğini düşündüğümüz için takdir ve haksız tahrik indirimi uygulamadık" dedi. Heyet, sanığın samimi bir pişmanlık içinde olmaması ve toplum içinde yarattığı ağır etki nedeniyle hiçbir suçtan takdiri indirim ve tahrik indirimi uygulamadı.

"AĞABEYİMİN GÖZLERİ CEHENNEMİN OLSUN"

Davanın karara bağlanmasının ardından gözyaşlarına hakim olamayan gemi kaptanı Bora Ekşi'nin yakınları, "Bora'nın gözleri kabusun olsun", "Ağabeyimin o güzel gözleri cehennemin olsun" diye bağırarak sanığa tepki gösterdi. Bora Ekşi'nin yakınları duruşma salonundan çıkışında da ağıt yakarak gözyaşlarına boğuldular.

Bora Ekşi'nin kardeşi Zeynep İrem Ekşi Mutlu, "Ağabeyim, nerdesin ağabeyim. Çok özledim. 530 gündür nefes almıyorum" diyerek gözyaşı döktü.

İDDİANAME

Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açılan "İnce Karadeniz" gemisinde 20 Aralık 2019 tarihinde, makine yağcısı olarak çalışan 34 yaşındaki Ergin Aktaş, gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçaklayarak öldürmüş, diğer 8 gemi çalışanını da yaralamıştı. Geminin Sri Lanka'ya ulaşmasının ardından yetkililer tarafından gözaltına alınan Aktaş, Sri Lanka'nın Colombo şehrinden özel bir ekiple Türkiye'ye getirilerek 12 Mart 2020'de tutuklanmıştı. Aktaş hakkında Bora Ekşi'yi öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis; 8 kişiye karşı öldürmeye teşebbüs suçundan 72 yıldan 120 yıla kadar hapis ve tehdit suçundan da 6 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.