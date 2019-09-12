Hırvatistan'dan lojistik iş birliği önerisi

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in Belediye Başkan Yardımcısı Olivere Majic ile birlikte Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. Büyükelçi Cvitanovic, Baran'a Türkiye ile lojistik alanında iş birliği yapma önerilerini aktardı.



ATO Başkanı Baran'ın makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce gerçekleştirdiği ziyarette iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki katına çıkartılması gerektiğini ifade ettiğini hatırlattı. Türkiye'nin lojistikte lider olduğunu anlatan Büyükelçi Cvitanovic, lojistik alanında iş birliği yapmayı önerdi. Hırvatistan'ın Batı Avrupa yolu üzerinde limanları bulunduğunu belirten Cvitanovic, "Zagreb'in bulunduğu konum lojistik açıdan komşu ülkelerden daha avantajlı. Depolama ve diğer alanlarda farklı avantajlar sağlayan lojistik anlaşmalar yapabiliriz. ve Zagreb bir merkez olarak Avrupa içine göndermeler sınıra takılmadan, beklemeden kolaylıkla yapılabilir" dedi.



Zagreb'in lojistik merkez olarak kullanılmasının hem ürünlere değer katacağını hem de iki ülke arasındaki iş birliğini artıracağını kaydeden Büyükelçi Cvitanovic, ATO Başkanı Baran'ı Zagreb'e davet etti.



Zagreb Belediye Başkan Yardımcısı Olivere Majic de Türk firmalarının Hırvatistan'da özellikle de Zagreb'de yatırımlarının bulunduğunu ifade etti. Girişimcilik konusunda Zagreb'in ayrı bir öneme sahip olduğunu kaydeden Majic, ülkedeki tüm girişimcilerin yüzde 33'ünün Zagreb'de bulunduğunu söyledi. Ekonomi ve pazarlama alanında yüksek lisans yaptığını ve bu süreçte helal gıda konusuyla ilgilendiğini anlatan Majic, Hırvatistan'da helal gıda sertifikası veren bir kuruluş kurulduğunu ve ülkedeki pek çok firmanın ürününün sertifika aldığını, daha geniş pazarlara ulaşmak üzere çalışmalar yapıldığını kaydetti.



ATO Başkanı Gürsel Baran, Hırvatistan ve Türkiye'nin tarihi bağlarla bağlı iki ülke olduğunu ancak ülkeler arasındaki ticaret hacminin istenen seviyenin çok gerisinde kaldığını söyledi. Türk iş adamlarının Hırvatistan'da 350 milyon avroluk yatırımları bulunduğunu bildiren Baran, bunlar arasında ev tekstili, inşaat malzemeleri gibi perakende ticaret yatırımlarının da olduğunu kaydetti. İki ülke cumhurbaşkanının da ticaret hacminin artmasına yönelik taleplerini dile getirdiğini hatırlatan Baran, "Bu rakamı yukarı taşımak, özellikle de Ankara ile Hırvatistan arasındaki ticareti geliştirmek için Ankara Ticaret Odası olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz" dedi.



Büyükelçinin "lojistik iş birliği" konusundaki teklifini değerlendiren Baran, Türkiye ve Hırvatistan'ın gerek demiryolu ağları, gerek havayolu, gerekse liman işletmeciliği konularında oldukça iyi durumda olduğunu söyledi. Baran, "Hırvatistan'ı ticaretimizi geliştirmenin, Avrupa'ya açılmanın önemli bir kapısı haline getirebiliriz" dedi.



Ankara ekonomisi hakkında detaylı bilgi veren Baran, 2020 yılının ilk yarısında AB dönem başkanlığı üstlenecek olan Hırvatistan'dan Türkiye için AB'ye üyelik konusunda destek beklediklerini söyledi. Baran'ın sözleri üzerine Büyükelçisi Cvitanovic, "Hırvatistan olarak dış politikamızın yönü bu noktada sizi desteklemek olacaktır. Bütün enerjimizi harcayacağımız konu birlikte olmak ve bu birlikteliği güçlendirmek olacaktır" diye konuştu. - ANKARA