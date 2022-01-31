Hollanda'da fişi çekilmek istenen genç için Erdoğan'ın verdiği talimat ortaya çıktı: Nefes alıyorsa gidip getirin - Son Dakika

Hollanda'da sağlık sorunlarıyla boğuşan ve cihaza bağlı olarak yaşamını sürdüren Türk gencinin, ölüme terk edilmesi nedeniyle Türkiye'ye yardım çağrısında bulunuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci'nin araya girmesiyle, durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıldı.

ERDOĞAN: NEFES ALIYORSA GİDİN GETİRİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türk genci hakkında, milyonları ağlatan bir talimat verdi. Buna göre Cumhurbaşkanı'nın "Nefes alıyorsa gidip getirin" dediği Türk genci için hemen harekete geçildi.

SİYAMİ ERSEK'E YATIRILACAK

Sağlık Bakanlığı'nın nakil işlemlerini hızla gerçekleştirdiği genç, Hollanda'daki hastaneden alınarak Türkiye'ye getirildi. Gencin tedavisine İstanbul'daki Siyami Ersek Hastanesi'nde devam edileceği öğrenildi. Bu gelişme nedeniyle gencin ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

METİN KÜLÜNK DE PAYLAŞTI

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk de sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunarak, "Sağlık Bakanlığımız Sayın Fahrettin Koca bey ve Bakan yardımcısı Şuayip Birinci bey kardeşimizin gayretleri ile son derece riskli bir seyahat sonucu bu evladımız İstanbul Siyami Ersek Hastanesi'ne Türk bayrağı taşıyan ambulans uçağımız İle getirildi. Unutmayın tüm yaşadığımız sıkıntılar geçecektir inşallah. Artık Türkiye'miz merkez güçtür" ifadelerini kullandı.