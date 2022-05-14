Hollanda'da "Talent for BIZ" kariyer fuarı düzenlendi - Son Dakika
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Hollanda'da "Talent for BIZ" kariyer fuarı düzenlendi

14.05.2022 17:15
Hollanda'da "Talent for BIZ" kariyer fuarı düzenlendi

Hollanda'da düzenlenen "Talent For BIZ" kariyer fuarında, Türk iş adamları üniversite gençleriyle buluştu.

Hollanda'da düzenlenen "Talent For BIZ" kariyer fuarında, Türk iş adamları üniversite gençleriyle buluştu.

Rotterdam'da bir otelin konferans salonunda düzenlenen fuara, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz, THY, Aselsan, Havelsan gibi Türkiye'nin ende gelen şirketlerinin temsilcileri ve üniversite öğrencileri katıldı.

Ülkenin farklı kentlerinden yaklaşık 800 gencin katıldığı fuar yoğun ilgi gördü.

Gençler fuar alanında kurulan 19 Türk firma ve kuruluşlarının stantlarını gezerek kariyer imkanları hakkında bilgi aldı.

Fuar kapsamında bilgilendirme oturumları, mülakatlar, proje değerlendirmeleri, iş ve staj için başvurular yapıldı.

Aynı zamanda global Türk şirketleri bilgilendirme oturumları ile kurumlarını tanıtma fırsatı buldu.

Genç yetenekleri küresel Türk firmaları ile tanıştırmayı amaçlayan Talent For BIZ kariyer etkinlikleri, 21 Mayıs'ta Londra'da, 27-28 Mayıs'ta Köln'de düzenlenecek.

Eylül ve ekimde ise ABD, Endonezya, Malezya ve Özbekistan olmak üzere bu yıl 7 ülkede düzenlenecek etkinliklerle binlerce gencin firmalarla buluşturulması ve istihdam olanaklarından faydalandırılması hedefleniyor.

İlki 2019'da, "Kickstart Your Career in Turkish Global Companies" sloganı ile 17'si kamu kurumu olan toplam 69 kurum ve kuruluşun katılımı ile Özbekistan, İngiltere, Güney Afrika ve Almanya'da düzenlenen Talent for BIZ, 2020'de 7'si kamu kurumu olmak üzere 49 kurum ve kuruluşun katılımıyla Özbekistan, Pakistan ve Kazakistan'da gerçekleştirilmişti.

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Üniversite, Hollanda, Fuar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hollanda'da 'Talent for BIZ' kariyer fuarı düzenlendi - Son Dakika


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