Hollywood smile yaptıracaklar dikkat! Uzmanı önemli gerçeği açıkladı

Diş Hekimi Dt. Tuna, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Gülüş tasarımından Hollywood smile uygulamalarına, lamine tedavisinden implant ve 20 yaş dişlerine kadar birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulunan Tuna, estetik diş hekimliğiyle ilgili toplumda yaygın olan yanlış inanışlara açıklık getirdi.

"DİŞİ KESMEDEN GÜLÜŞ TASARIMI YAPILABİLİR"

Estetik uygulamalarda diş kesmenin her zaman zorunlu olmadığını belirten Dt. Tuna, uygun vakalarda diş dokusuna zarar vermeden de başarılı gülüş tasarımları yapılabileceğini söyledi.

"HERKESE DİŞ KESMEDEN LAMİNE YAPMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Lamine tedavisinin kişiye özel planlanması gerektiğini vurgulayan Tuna, her hastanın diş yapısının aynı olmadığını belirterek, "Herkese diş kesmeden lamine yapmak mümkün değil." dedi.

"HOLLYWOOD SMILE'IN TAMAMI DİŞ KESMEDEN YAPILMIYOR"

Hollywood smile uygulamalarıyla ilgili yanlış algılara değinen Tuna, tüm işlemlerin dişlere müdahale edilmeden gerçekleştirildiği yönündeki düşüncenin doğru olmadığını ifade etti.

"ORTODONTİ VE LAMİNE BİRBİRİNİN ALTERNATİFİ DEĞİL"

Ortodonti ile lamine uygulamalarının birbirinin yerine geçen tedaviler olmadığını söyleyen Dt. Tuna, hastanın ihtiyacına göre farklı tedavi yöntemlerinin tercih edildiğini belirtti.

"DİŞ KLİNİKLERİNİN BİR KISMI DİŞ HEKİMLERİ TARAFINDAN İŞLETİLMİYOR"

Sektöre ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tuna, bazı diş kliniklerinin doğrudan diş hekimleri tarafından işletilmediğini ifade ederek bu durumun hastaların dikkat etmesi gereken konular arasında yer aldığını söyledi.

"20 YAŞ DİŞLERİNİN HER ZAMAN ÇEKİLMESİ GEREKMİYOR"

20 yaş dişlerinin mutlaka çekilmesi gerektiği yönündeki inanışın doğru olmadığını belirten Dt. Tuna, herhangi bir sorun oluşturmayan dişlerin ağızda kalabileceğini ifade etti.

"İMPLANT BEYİNDE SIVI BİRİKİMİNE NEDEN OLMAZ"

İmplant tedavileri hakkında sosyal medyada yer alan iddiaları da değerlendiren Tuna, implantın beyinde sıvı birikimine neden olduğu yönündeki söylemlerin bilimsel bir dayanağı olmadığını belirterek, "İmplant sonucunda beyinde sıvı birikimine sebep olması makul gelmiyor." dedi.