Son Dakika Haberleri: Hsk İhraç Kararları Resmi Gazete'de

Hsk İhraç Kararları Resmi Gazete'de

1 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), Fetullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hsk İhraç Kararları Resmi Gazete'de, System.String[]
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), Fetullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. HSK, Kararlarında, FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatları bulunduğu sabit görülen 17 hakim ve cumhuriyet savcısının aynı kararname maddesi uyarınca meslekte kalmalarının uygun olmadığı ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verildiği belirtildi. Oy birliğiyle alınan kararda, meslekten çıkarılanların 17 hakim ve cumhuriyet savcısının tebliğ tarihinde itibaren 10 gün içinde HSK Genel Kurulu nezdinde yeniden inceleme talebinde bulunabileceği kaydedildi. HSK kararıyla ihraç edilen hakim ve savcıların isimleri şöyle, "Ankara Batı Savcısı Ferhat Sarıkaya, Mersin Cumhuriyet Savcısı İdris Turgut, İstanbul Hakimi Caner Kahraman, Manavgat Hakimi Feyza Temizkan, Gebze Hakimi Lokman Kambur, Şanlıurfa Hakimi Yakup Tatlı, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Anuk, Adana Cumhuriyet Savcısı Mustafa İbrahim Kenanoğlu, Ilgaz Cumhuriyet Savcısı Habip Nişancı, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Sayıt Dedebalı, Yatağan Hakimi Ergül Bala, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Suphandağı, Adana Hakimi Ayşe Atalay, Gaziantep Hakimi Mahmut Yaşar, Mardin İdare Mahkemesi Üyesi Tuba Şule Kızıltoprak, Germencik Cumhuriyet Savcısı Onur Kaya, Çatalca Cumhuriyet Savcısı Muhammed Emin Yeler."

(Musa Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:56 Kaynak: İHA

Hakim ve Savcılar Kurulu, Güncel
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