Hububat Bakliyat sektöründen Eylül rekoru

TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Ocak-Eylül 2020 döneminde Türkiye genelinden toplam 5 milyar 251 milyon 151 bin dolarlık hububat bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Eylül ayında ihracatını en fazla arttıran sektörlerin başında hububat bakliyat sektörünün geldiğini hatırlatan Altunkaya, hububat ve bakliyatın Güneydoğu Anadolu bölgesinin sektörel ihracatta liderliği sürdürdüğünü kaydetti.

TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirerek Türkiye genelinden yapılan sektörel ihracatla hububat bakliyat sektörünün ihracatını en fazla arttıran sektörlerin başında geldiğini ifade ederek ihracatçıları kutladı. Yılın dokuz aylık sürecinde Türkiye genelinden toplam 5 milyar 251 milyon 151 bin dolarlık ihracata imza atıldığının altını çizen Başkan Mahsum Altunkaya İhracatçı Birlikleri arasında en fazla sektör ihracatının 1 milyar 628 milyon 435 bin dolarla GAİB tarafından yapıldığını, ikinci sırada ise 1 milyar 419 milyon 216 bin dolarla İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin yer aldığını hatırlattı. Mahsum Altunkaya aynı süreçte Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin 848 milyon 338 bin dolar, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin 569 milyon 291 bin dolar, Ege İhracatçı Birlikleri'nin 389 milyon 729 bin dolar, Karadeniz İhracatçı Birlikleri 'nin 145 milyon 998 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini, geriye kalan 250 milyon 144 bin dolarlık ihracatın ise diğer birlikler tarafından yapıldığını kaydetti.

Zorlu coğrafyalarda başarı destanı

Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğine de dikkat çeken Başkan Mahsum Altunkaya, zor şartlara ve bazı ülkelerin Türk mallarına yönelik yaptırım uygulama çabalarına rağmen hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatçılarının var güçleriyle çalışarak ihracatlarını arttırma çabasında olduklarını; Sektör Kurulunun da yaşanan sorunların çözümü için ilgili bakanlıklarla sürekli temas halinde sorunların çözümüne yönelik çalışmaları sürdürüldüğünü de söyledi.

"En önemli pazarımız Ortadoğu ülkeleri"

Türkiye'nin en önemli pazarı konumunda ki Ortadoğu ve Irak hakkında da bilgiler veren Başkan Altunkaya zor coğrafyalarda ihracatçıların ortaya koyduğu yüksek performansın dikkate değer olduğunu ifade ederek "Türkiye'deki bütün sektörler için olduğu gibi sektörümüz için de Ortadoğu pazarı büyük önem taşımaktadır. Bu zorlu pazarda varlığımızı sürdürmek ve ihracatımızı arttırmak için ihracatçılarımız insanüstü gayret sarf ederek birçok riski de göğüsleyip pazarlardaki varlığımızı sürdürüyor. Irak pazarında Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla Türkiye genelinden yüzde 3,8'lik artışla 128 milyon 587 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirilirken; Ocak-Eylül döneminde ise yüzde 2,1'lik artışla 960 milyon 515 bin dolarlık ihracata imza atıldı. Irak'a en fazla ihracat bölgemizden gerçekleştirilmekte olup yılın 9 aylık diliminde GAİB'ten 551 milyon 68 bin dolarlık ihracat yapılırken bunun 79 milyon 260 bin doları Eylül ayında gerçekleştirilmiştir" dedi.

"Gaziantep'in ihracat şampiyonu Hububat Bakliyat sektörüdür"

Sektörel bazda Gaziantep'ten en fazla ihracatın hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü tarafından yapıldığını da sözlerine ekleyen Başkan Mahsum Altunkaya "Gaziantep ihracatımız için elbette büyük önem taşıyor. Sektörel bazda Gaziantep'in en fazla ihracatı hububat bakliyat sektörüne ait olup yılın dokuz aylık döneminde toplam bir önceki yılla kıyaslandığında yüzde 16,9'lik bir artışla 1 milyar 349 milyon 487 bin dolar ihracat yapılırken Eylül ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 24,8'lik artışla 167 milyon 360 bin dolarlık ihracat yapılırken son 12 ay baz alındığında ise 1 milyar 787 milyon 435 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Özveriyle çalışarak, birçok riski göğüsleyerek bizlere yeni rekorlar yaşatan değerli ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

"Afrika, Amerika ve AB pazarlarında payımızı arttırmak istiyoruz"

İhracatçıların rekor üstüne rekor kırmasındaki en büyük sırrın Pazar çeşitliliği olduğuna dikkat çeken Başkan Mahsum Altunkaya "Bizler Irak Körfez Savaşı sonrası tek veya birkaç pazara bağlı olmanın ülkemiz ve ihracatçılarımız için olumlu sonuçlar vermeyeceği gerçeğini anlayarak bütün dünyaya açılmaya karar verdik. İhracatçılarımızın özverili çalışmaları, hükümetlerimizin destekleriyle ihracatçılarımız gitmedikleri kıta ve ülke bırakmayarak ürünlerimizi tanıtıp pazarlamaya başladı. 208 ülke ve serbest bölge pazarlarında etkin olan ihracatçılarımızı kutlamamak elde değil. Bugün ürün çeşitliliğimiz gibi pazar çeşitliliğimiz de sektörümüzün dünya pazarlarında söz sahibi olmasında, Türk mallarının kabul görmesinde önemli bir etkendir. Önümüzdeki süreçte pazarlara yön veren konuma gelmek, dünya pazarlarında belirleyici olmak istiyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız sürerken pandemi süreciyle birlikte değişen dünya dengelerine hızla ayak uydurup teknolojiyi sektörümüzde daha etkin kullanmaya ve pazarlardaki ağırlığımızı daha fazla hissettirmeye başladık. Amerika, Afrika ve AB ülke pazarlarındaki etkinliğimizi her geçen gün daha fazla arttırarak bu pazarları Ortadoğu pazarlarıyla aynı noktaya taşımaya çalışıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP