HÜDA PAR Genel Başkan Danışmanı Hamdullah Er'den Rahmi Koç'a: Kürt kadının onuru yedi ceddini ihya eder

HÜDA PAR Genel Başkan Danışmanı Hamdullah Er, iş insanı Rahmi Koç’un kamuoyunda tartışma yaratan ırkçı ve cinsiyetçi fıkrasına sert sözlerle tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Er, özellikle Kürt kadınlarına yönelik ifadeler üzerinden Koç’u hedef aldı.

"KÜRT KADINININ ONURU YEDİ CEDDİNİ İHYA EDER"

Hamdullah Er paylaşımında, "Kürt kadınının onur ve haysiyeti, senin yedi ceddini ihya eder" ifadelerini kullandı. Er, söz konusu açıklamasında Rahmi Koç’a yönelik sert eleştirilerde bulunarak, "Allah bir kimseden edebi ve haysiyeti alınca ortaya korkunç bir canavar çıkar" dedi.

SCHOPENHAUER’DEN ALINTI YAPTI

Açıklamasında Alman filozof Arthur Schopenhauer’in "Dünyanın en yoksul insanı, paradan başka hiçbir şeyi olmayandır" sözünü hatırlatan Er, Koç’u kastederek, "Adı anılmaya layık olmayan şahıs gibileri, para dışında her türlü insani erdemin yoksuludur" ifadelerine yer verdi.

"ŞEREF VE HAYSİYET PARAYLA SATIN ALINAMIYOR"

Paylaşımının devamında ahlak ve değerler üzerinden değerlendirmelerde bulunan Er, "Şeref, haysiyet, edep, ahlak... Şükür ki parayla satın alınamıyor da ahlak fukaraları sobeleniyor" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

HÜDA PAR’lı Hamdullah Er’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, söz konusu açıklamalar siyaset ve kamuoyu çevrelerinde de tartışma konusu oldu. Rahmi Koç cephesinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.