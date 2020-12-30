Konya'da Aralık ayında çilek hasadı - Son Dakika

Konya'da Aralık ayında çilek hasadı

30.12.2020 14:55
Konya'da Aralık ayında çilek hasadı, System.String[]

Konya'nın Hüyük ilçesinde Aralık ayının son günlerinde çilek hasadı yapıldı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde Aralık ayının son günlerinde çilek hasadı yapıldı.

Hüyük ilçesinin çilek üretiminde son yıllarda önemli hamle yapan kırsal mahallelerinden olan Suludere Mahallesinde bu yıl çilek üretimi yüz güldürdü. Suludere Mahallesi Muhtarı Mustafa Erdoğan, yaz döneminde nüfusu bin 700'lere ulaşan yerleşim merkezinde yaşayan mahalle sakinlerinin yüzde 80'lik bölümünün çilek üretimi ile geçimini sağladığını dile getirdi. Çilek üretiminin pandemi döneminde de yetiştiricisine iyi gelir imkanı sağlaması nedeniyle yöre halkının gözde bir ürünü haline geldiğini aktaran Erdoğan, yerleşim merkezinde bu yılki üretimin 100 tonu aştığını belirtti. Bu yıl mevsim şartlarının da uygun gitmesi nedeniyle üretim kapasitesinin önceki yıllara göre artış gösterdiğini ve Aralık ayında bile çilek bahçelerinde hasadın sürdüğüne vurgu yapan Erdoğan, "Hüyük ilçesinde, mevsim normalleri üzerinde seyreden havalar nedeniyle kış mevsiminin başlangıç ayı olan Aralık'ta bile üreticimiz bahçesinde hasat yaparak ürün almaya devam etti. Üreticimiz, ürününü olası donun etkilerinden korumak için tülle örtü yaparak üzerini kapamak suretiyle Aralık ayında da ürün toplamayı başardı. Bir üreticimiz 20 Aralık'ta mahallemizdeki bahçesinden topladığı çileği Konya ve İstanbul illerine gönderdi. Bu, 2020 yılının noktayı koyduğumuz yöremizdeki son çilek hasadı oldu. Yerleşim merkezimizde çilek üretimi halen açık alanlarda yapılıyor. Hedefimiz, inşallah Konya'da çileğin başkenti olarak nitelendirilen Hüyük ilçemize bağlı Suludere Mahallemizde çilek üretimini yılın 12 ayında da yapabilmek. Bunun için önümüzdeki yıl bölgemizde kapalı seralarda da üretime geçmeyi planlıyoruz. Hüyük ilçemizde, Suludere Mahallemizde ve üretim yapan diğer mahallelerimizde çilek üretimine geçmişten bu yana verdiği desteklerden ve bu noktalara gelmesinde çok önemli katkıları olan Hüyük Belediye Başkanımız Mehmet Çiğdem'e ve Büyükşehir Belediyemize, ilçe kaymakamımıza, ilçe tarım ve orman müdürlüğümüz ile devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarına teşvik ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mahallemizde artık hayvancılıkla uğraşan ailelerimiz bile çilek üretimine yönelmeye başladı" diye konuştu. - KONYA

Konya'da Aralık ayında çilek hasadı
Konya'da Aralık ayında çilek hasadı
Konya'da Aralık ayında çilek hasadı
Konya'da Aralık ayında çilek hasadı
Konya'da Aralık ayında çilek hasadı

Mustafa Erdoğan, Aralık, Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konya'da Aralık ayında çilek hasadı - Son Dakika


Son Dakika

Türkiye 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor Ivan Klasnic, kendisine yanlış tedavi uygulayan kulübüne açtığı tazminat davasını kazandı Kazakistan'da küllerinden doğan Vagner Love, ligin en iyi forveti seçildi Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Yunan gazetesinde skandal haber: Ardahan'ı 'Doğu Pontus' şehri diye tanıttılar Sivas'ta bir bankada görev yapan güvenlik görevlisinin 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştığı iddia edildi Aylin Sözer'in aile dostu, katilin eski sevgilisi olduğu iddialarını yalanladı: Tadilat işleri için geliyordu Tesla hisseleri yüzde 700'den fazla prim yapınca 'Teslanerler' denilen yeni milyonerler ortaya çıktı
Son Dakika! Şişli'de bıçaklı bir saldırganın rehin aldığı hemşire kurtarıldı Son Dakika! Şişli'de bıçaklı bir saldırganın rehin aldığı hemşire kurtarıldı         
15:41
İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili karar verildi: Yolcu başına 1.1 milyon lira tazminat ödenecek İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili karar verildi: Yolcu başına 1.1 milyon lira tazminat ödenecek         
15:32
Ciddi bir ameliyat geçirecek olan Seren Serengil, canlı yayında ağlayarak veda konuşması yaptı Ciddi bir ameliyat geçirecek olan Seren Serengil, canlı yayında ağlayarak veda konuşması yaptı         
15:19
Annesini pompalıyla öldüren evlat: Kahvaltıya uyandırdığı için sinirlendim Annesini pompalıyla öldüren evlat: Kahvaltıya uyandırdığı için sinirlendim         
14:59
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Son Dakika! Bakanlar uçaktan inerken kabusu yaşadı! Yemen'deki korkunç patlama anı kamerada Son Dakika! Bakanlar uçaktan inerken kabusu yaşadı! Yemen'deki korkunç patlama anı kamerada         
14:12
Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi         
14:01
Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş         
12:56
Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı         
11:26
Emekliler de asgari ücretteki artış oranında zam istiyor Emekliler de asgari ücretteki artış oranında zam istiyor         
11:11
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden çocuk pasta mumunu yaktırmadı: Ben ateş görmek istemiyorum Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden çocuk pasta mumunu yaktırmadı: Ben ateş görmek istemiyorum         
09:18
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 16:00:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da Aralık ayında çilek hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei