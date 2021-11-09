İBB'den 10 Kasım Atatürk'ü anma sergisi - Son Dakika

Sanatçı Halime Türkyılmaz'ın öğütülmüş taşların sabitlenmesiyle oluşturduğu özel resimler, Taksim Metro İstasyonu'ndaki "10 Kasım Atatürk'ü Anma Sergisi"nde İstanbullularla buluşuyor. M2 Yenikapı- Hacıosman Metrosu'nun Taksim istasyonunda "10 Kasım Atatürk'ü Anma Sergisi" vatandaşlarla buluşacak. 18 özel resmin yer alacağı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Sergisi, 10-30 Kasım tarihleri arasında İstanbulluların ziyaretine açık olacak.

Metro İstanbul, Ünalan ve Yenikapı metro istasyonlarında da 10 Kasım'a özel videowall(çoklu ekran) uygulaması ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anacak.

ÖZEL TAŞLAR, ÖZEL BİR TEKNİKLE RESME DÖNÜŞTÜ

Sanatçı Halime Türkyılmaz, sergilenecek resimler için özel taşlar ve özel bir teknik kullandı. Resimler, Türkiye'deki birçok taş ocağından alınan 0-0,7 mikron aralığında öğütülmüş taşların sabitlenmesi ile oluşturuldu. Tamamen boyasız taşlar spatula ve elle dökülerek, sonrasında üstüne sıkılan yapıştırıcıyla sabitlendi. Kum tekniği ile yapılan 18 özel resim; dokusu, doğal renkleri ve hava koşullarına dayanıklı özelliğiyle öne çıkıyor.

HALİME TÜRKYILMAZ KİMDİR

1987 yılında Kırşehir'de doğdu. 2005 yılında başladığı Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı'ndan 2009 yılında mezun oldu. 2008 yılında boyasız doğal mineral taşlarla geliştirdiği teknik ile resim yapmaya başladı. Birçok özel okulda görsel sanatlar öğretmenliği yaptıktan sonra İstanbul Moda'da açtığı Kumhane Atölyesi'nde eğitimler verip kum resim sergileri açtı. 2019-2020 yıllarında Yalçın Gökçebağ atölyesinde çalışmasıyla yeni bir tarza geçen sanatçı, Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisans programına ve İstanbul Nişantaşı'ndaki atölyesinde çalışmalarına devam ediyor.