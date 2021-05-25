İBB Deniz salyasına karşı Mudanya görevi - Son Dakika

İBB Deniz salyasına karşı Mudanya görevi

25.05.2021 16:52
İBB Deniz salyasına karşı Mudanya görevi, System.String[]

Özel izinle bir deniz yüzeyi temizleme teknesini Mudanya'ya gönderdi. Çalışmalarına pazartesi günü başlamış olan tekne, pazar günü görevini tamamlayarak İstanbul'a geri dönecek.

Marmara Denizi'nin temizlenmesi konusunda İBB'nin öncülüğüne vurgu yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise "Önümüzdeki günlerde sağlıklı bir planlamayla daha kalıcı çözümler üreteceğiz. Bu vesile ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ederim" dedi. İBB, her gün 515 kilometrelik İstanbul sahil bandını hem denizden hem de karadan temizlemeyi sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mart ayından bu yana Marmara Denizi'nde yayılan deniz salyasına (müsilaj) karşı sürdürdüğü mücadeleyi, kent sınırlarının dışına da taşıdı. Mudanya Belediyesi ile deniz salyasına karşı işbirliğine gitti.

GÖREV SÜRESİ PAZAR GÜNÜ DOLACAK

İSTAÇ AŞ Genel Müdürü M. Aslan Değirmenci, İBB'nin yürüttüğü çalışmalar konusunda şunları kaydetti:

"Müsilaja karşı İstanbul il sınırları dışındaki ilk uygulamamız Mudanya'da oldu. Mudanya Belediyesi'nden gelen talep üzerine bir deniz yüzeyi temizleme teknemizi sevk ettik. Bilindiği gibi bu teknelerin İstanbul sahillerinin 20 mil açığına gitmesi ve orada çalışması kanunen yasak. Biz de bu sebeple deniz yüzeyi temizleme teknesi gönderebilmek için liman başkanlığından özel izin aldık. Pazar günü yola çıkan deniz yüzeyi temizleme teknemiz, pazartesi günü çalışmalarına başladı. Gelecek Pazar gününe kadar da çalışacak. Mudanya Belediyesi açısından yoğun şikâyet kaynağına dönüşen müsilajla mücadele edecek. Sonra yeniden İstanbul'a dönüp burada görevini sürdürecek. Zaten İBB olarak Marmara'da kıyısı bulunan belediyelerle müsilajın yayılmasından önce de işbirliği halindeydik. Bundan sonra da işbirliklerimizi sürdüreceğiz. Çünkü kalıcı çözüm, Marmara Bölgesi'ni her açıdan bütüncül olarak ele alıp, planlamaktan geçiyor."

"İBB ÖNCÜLÜĞÜNDE İYİ BAŞLANGIÇ"

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da ilçesinde yapılan çalışmalar konusunda şöyle konuştu:

"Şu anda ekiplerimiz çalışıyor. Ben de bu çalışmalara bizzat iştirak ediyorum. Ancak, bu geçici bir çözüm. Bizim kalıcı çözümlere ihtiyacımız var. Kalıcı çözüm de Marmara Denizi'ne kıyısı olan bütün belediyelerin hem de hükümetin ortak bir masa etrafında toplanarak birlikte çalışması. Çünkü bu konunun hükümeti ilgilendiren kısımları da var. Biz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde iyi bir başlangıç yaptık. Önümüzdeki günlerde sağlıklı bir planlamayla daha kalıcı çözümler üreteceğiz. Bu vesile ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ederim."

ÜÇ AYDIR MÜCADELE EDİLİYOR

İBB, son 3 aydır deniz salyası ile mücadele ediyor. Beyaz, açık kahverengi ve köpük gibi görülen deniz salyalarına karşı İSTAÇ AŞ, deniz yüzeyi temizleme tekneleri (DYTT) ile çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar derin ve geniş alanlarda yürütülüyor. DYTT'lerin pervaneleriyle deniz salyası öbeklerini parçalayıp dibe indirmek ve toplamak amaçlanıyor.

"DENİZ SUYU ISININCA GİDECEK"

İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Aslan, müsilajın mevsimsel geçiş süreci tamamlandığı ve deniz suyu yeterli sıcaklığa ulaştığı zaman ortadan kalkacağını ifade etti. Aslan, şunları kaydetti:

"İstanbul'da 11 DYTT ile sahil, koy ve gerektiğinde limanlarımızda çalışmalarımızı aksatmadan yürütüyoruz. Sadece deniz salyası dediğimiz müsilaj ile değil her türlü deniz yüzeyi kirliliğine karşı mücadelemiz sürüyor. Bunlara ek olarak kıyı ekiplerimiz, teleskopik sopa ve ağlarla karadan da deniz yüzeyi kirliliğine müdahale ediyorlar. Her gün İstanbul'un 515 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde karadan ve denizden temizlik çalışması yapıyoruz."

DENİZ SALYASI (MÜSİLAJ) NEDİR?

Deniz salyası, neredeyse tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Deniz salyası,özellikle balıkçıların kabusudur. Balıkçı ağlarına yapışan deniz salyası, avlanmayı zorlaştırır. Kaktüsler, diğer sukulentler ve keten tohumları, zengin deniz salyası kaynaklarıdır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Marmara, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İBB Deniz salyasına karşı Mudanya görevi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: HSK'nın yaz kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti Son Dakika: HSK'nın yaz kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Balotelli için deli diyorlar, Adana'da rahat eder Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Balotelli için deli diyorlar, Adana'da rahat eder Çatıda yapılan parti, 24 yaşındaki genç kızın ölümüyle sona erdi Çatıda yapılan parti, 24 yaşındaki genç kızın ölümüyle sona erdi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Cevdet Yılmaz: Kapsamlı bir borç yapılandırma paketi çarşamba günü komisyona geliyor TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Dr. Cevdet Yılmaz: Kapsamlı bir borç yapılandırma paketi çarşamba günü komisyona geliyor Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkan adayı oldu Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkan adayı oldu FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı FIFA, genç hocaları yetiştirmesi için Fatih Terim'e teklif yaptı

Son Dakika Haberleri
17:43 Son Dakika: HSK'nın yaz kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti
17:43 Ozan Tufan'dan, Milli Takım'ın fotoğraf çekiminde herkesi kahkahalara boğan hareketler
17:36 16 Haziran'da Putin ile Biden, Cenevre'de bir araya gelecek
17:35 Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü
17:21 Sedat Peker: Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili kardeşim Atilla Peker savcılığa giderek suç itirafı yapacak
17:19 İzleyen herkes hayrete düştü! Genç kadın kendini bir anda maymun dolu havuza attı
17:16 Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Balotelli için deli diyorlar, Adana'da rahat eder
17:02 Talihsiz adam koyun otlatırken kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu
16:58 Çatıda yapılan parti, 24 yaşındaki genç kızın ölümüyle sona erdi
16:42 Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak
Ozan Tufan'dan, Milli Takım'ın fotoğraf çekiminde herkesi kahkahalara boğan hareketler Ozan Tufan'dan, Milli Takım'ın fotoğraf çekiminde herkesi kahkahalara boğan hareketler         
17:44
İki araç kafa kafaya çarpışınca ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 8 yaralı İki araç kafa kafaya çarpışınca ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 8 yaralı         
17:37
16 Haziran'da Putin ile Biden, Cenevre'de bir araya gelecek 16 Haziran'da Putin ile Biden, Cenevre'de bir araya gelecek         
17:36
İzleyen herkes hayrete düştü! Genç kadın kendini bir anda maymun dolu havuza attı İzleyen herkes hayrete düştü! Genç kadın kendini bir anda maymun dolu havuza attı         
17:20
"Öldürdüğüme dair bir kanıt yok" dedi, ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren kadını yaptığı savunma kurtaramadı         
17:00
Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak Acun Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti! 1. Lig şampiyonu Hull City'i satın alacak         
16:42
Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti         
16:23
Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Son Dakika! Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:05
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı         
15:28
İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi İstanbul'un göbeğinde denize attığı inşaat işçisinin ölümünü izlemişti! O anlar görüntülendi         
15:13
Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti         
14:18
Parkta bulduğu taşın gök elması olduğunu düşünüyor! Değerini kanıtlarsa yüksek fiyattan satacak Parkta bulduğu taşın gök elması olduğunu düşünüyor! Değerini kanıtlarsa yüksek fiyattan satacak         
13:55
Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı         
13:54
Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti Başakşehir Belediyesi'nde görevli bir personel, ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçti         
13:51
Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek         
13:16
Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister? Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?         
11:56
Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi         
09:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 17:48:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB Deniz salyasına karşı Mudanya görevi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement