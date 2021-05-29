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İBB, İstanbul'un fethinin 568. yılını şölenle kutladı - Son Dakika

İBB, İstanbul'un fethinin 568. yılını şölenle kutladı

29.05.2021 23:00
İBB, İstanbul'un fethinin 568. yılını şölenle kutladı, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'u bundan tam 568 yıl önce bugün milletimize Fatih Sultan Mehmet kazandırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'u bundan tam 568 yıl önce bugün milletimize Fatih Sultan Mehmet kazandırdı. Biz bu aziz kenti, düşman işgalinden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde bundan 98 yıl önce ikinci kez kazandık. O yüzden bu kutsal şehir, tarihimizdeki en önemli iki liderden bizlere emanettir." dedi.

İBB tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü kutlamaları için hazırlanan özel etkinlik alanında şölen düzenlendi.

Burada konuşan İmamoğlu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şölenin hep birlikte kutlanamamasının üzüntüsünün yaşandığını ama bu zorlu günlerin yakın zamanda atlatılacağına inandığını söyledi.

Dünyanın gözbebeği İstanbul'u armağan eden Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kutlu askerlerini rahmetle, minnetle yad ettiğini belirten İmamoğlu, "İstanbul'un fethi, bir çağı kapatıp bir yenisini açan, dünya tarihinde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Fakat yaşananların bu klasik tanımlamanın ötesinde çok derin bir anlamı var. Bu şehrin fethi, sadece surların ve zincirlerin aşılmasıyla başarılmadı. 'Toprakları değil, gönülleri fethetmeye gidiyoruz.' diyen Fatih, fetihten sonra bu şehirde hakim olan yeni yaşam tarzını da kurguladı. O büyük ve kucaklayıcı lider, bu kadim şehirde, her inancı, her çeşit geleneği, her kültürü ve yaşam tarzını koruyan, adil, eşit ve hoşgörülü bir yönetimi tanımladı." diye konuştu.

İstisnasız tüm tarihçilerin mutabık olduğu gibi Fatih Sultan Mehmet Han'ın gerçek bir entelektüel olduğuna işaret eden İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitime, kültüre, bilim ve sanata yaklaşımıyla çağının çok ilerisindeydi. Uzlaşmaz gibi gösterilen Doğu ve Batı kültürlerini özgün bir sentez içinde buluşturdu ve kültürel bir 'yeniden doğuşa' yani Rönesans'a öncülük etti. Bu, 'Fatih'in Rönesansı'dır ve en güzel ifadesini İstanbul'da bulmuş, İstanbul'a özdeşleşmiştir. Fatih Sultan Mehmet benim için kişiliğinden, mücadelesinden ve derinliğinden ilham aldığım eşsiz bir şahsiyettir. Kuşkusuz, Fatih Sultan Mehmet dünya tarihi için olduğu kadar İstanbul'da yaşayan herkes için çok önemli bir padişahtır. Ama Fatih, kişisel olarak benim için en az iki kez önemlidir. Çünkü, o kutlu padişah, İstanbul'un fethinden sadece 8 yıl sonra, benim doğup büyüdüğüm, kimliğimi ve kişiliğimi bulduğum ve de her bir hücreme kadar manevi değerleri benliğime yer etmiş olan Trabzon'u da fethetmiş olan padişahtır aynı zamanda. O nedenle Fatih benim manevi dünyamın önemli liderlerinden biridir."

"Bu aziz şehir, bu millete emanet edilmiştir"

Fetihten yüzyıllar sonra İstanbul'u düşman işgalinden kurtaran ve yeniden ayağa kaldıran bir diğer dünya liderinin de Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Ne mutlu bize ki, tarihimizde izinden yürüyebileceğimiz ve bize hayat boyu yol gösterecek böylesi büyük kahramanlarımız ve liderlerimiz var. İstanbul'u bundan tam 568 yıl önce bugün milletimize Fatih Sultan Mehmet kazandırdı. Biz bu aziz kenti, düşman işgalinden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde bundan 98 yıl önce ikinci kez kazandık. O yüzden bu kutsal şehir, tarihimizdeki en önemli iki liderden bizlere emanettir." değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu, bu emanete, Fatih Mehmet Sultan Han'ın yaptığı gibi adil, hoşgörülü ve eşit, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi akılla, bilimle, cesaretle ve özenle sahip çıkmanın boyun borcu olduğuna işaret etti.

Kanal İstanbul'a karşı olduklarını dile getiren İmamoğlu, "Bu aziz şehri korumak, bu aziz emanete sahip çıkmak sadece 16 milyon İstanbullunun değil, 83 milyonun görevi ve hakkıdır. Çünkü bu aziz şehir, bu millete emanet edilmiştir." dedi.

Fatih'in nadide bir portresini ait olduğu İstanbul'a kazandırılmasına vesile olmaktan büyük bir gurur ve onur duyduğunu ifade eden İmamoğlu, yıllar önce yayımlanan Fatih Sultan Mehmet kitabının da yeniden gözden geçirilerek farklı yazılarla genişletildiğini ve zenginleştirildiğini anlattı.

Dronelar eşliğinde özel görsel şölen

Şölende CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almak için döktürdüğü "şahi" topunun ağzından esinlenerek tasarlanan 37 metrelik sahnede, İBB Mehteran Takımı marşlar seslendirdi.

Daha sonra şölen, drone, mapping ve ışık gösterileriyle devam etti. Özel olarak programlanan yüzlerce drone, 10 dakikalık multimedya gösterisiyle Haliç üzerinde görsel şölen yaşattı.

Salacak sahili, Pierre Loti, Beşiktaş Yahya Kemal Parkı Fatih Sultan Mehmet Heykeli, Yedikule, Topkapı, Belgrad Kapı, Rumeli Hisarı ve Sarayburnu Atatürk Anıtı'nda da Haliç'teki gösteriyle eş zamanlı ışık ve ses gösterileri düzenlendi.

Salgın nedeniyle etkinliğe katılamayan İstanbullular, İBB ve İmamoğlu'nun sosyal medya mecraları üzerinden görsel şöleni izledi.

Droneların gösterisine, 2 bin metrekarelik alanı kapsayan ve fethin sembolik anlarını anlatan mapping filmi de eşlik etti.

Görsel şölenin ardından sahne alan 76 kişilik İskender Paydaş Orkestrası, fethe özel bestelenen marşı seslendirdi.

İBB, İstanbul'un fethinin 568. yılını şölenle kutladı
İBB, İstanbul'un fethinin 568. yılını şölenle kutladı
İBB, İstanbul'un fethinin 568. yılını şölenle kutladı
İBB, İstanbul'un fethinin 568. yılını şölenle kutladı
İBB, İstanbul'un fethinin 568. yılını şölenle kutladı

istanbul büyükşehir belediyesi, Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB, İstanbul'un fethinin 568. yılını şölenle kutladı - Son Dakika


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