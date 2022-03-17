İBB Meclisinde Eyüpsultan'daki taşınmazların tahsisine yönelik teklif kabul edildi - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Defterdar Mahallesi'ndeki taşınmazların 10 yıl süreyle Eyüpsultan Belediyesine tahsisi oy çokluğuyla onaylandı.

İBB Meclis toplantısı, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde yapıldı.

Yapılan son oturumda Meclis Komisyon Raporunda, Defterdar Mahallesi'ndeki 101 ada 13-14-15-16-17 ve 18 parsel sayılı taşınmazların 10 yıl süreyle Eyüpsultan Belediyesine bedelsiz tahsis edilmesi konusu tartışıldı.

Komisyonca uygun görülen raporla ilgili söz alan AK Parti Meclis Üyesi Ahmet Hamdi Gürbüz, bazı kurumların sürekli meclis gündemine getirilip itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirterek, Eyüpsultan Belediyesi olarak bugüne kadar İBB kurumlarına, çeşitli müdürlüklere 16 yazı yazdıklarını ancak cevap alamadıklarını söyledi.

"Kısır döngülerle bir yere varamayız"

Arsanın bir parsel artığı gibi, Haliç Köprüsü ile Eyüpsultan aksında bir tarafı mezarlıklar, bir tarafı yol, atıl duran, kullanılmayan metruk durumda olduğunu vurgulayan Gürbüz, "Orayı yeşillendirdik biz. İBB olarak orada hiçbir bakım yapılmadı. O mezarlığın duvarlarını da biz onardık. Yapmaktan da gocunmayız. Ancak İBB olarak; 'Biz buraya bir ecrimisil (haksız işgal tazminatı) kesiyoruz', 'A vakfı olunca böyle, B vakfı olunca böyle' deniyor. İnsaf. 2021 yılı için 356 bin liralık kadastral boşluğa, aylık ecrimisil kesilmiş. Arkadaşlar plaza mı kiralatıyorsunuz? Böyle kısır döngülerle bir yere varamayız." diye konuştu.

Gürbüz, Eyüpsultan Belediyesi olarak buranın gençlerin ve öğrencilerin kullanımına sunulması amacıyla talepte bulunduklarını söyledi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, raporun pazartesi günü sürpriz bir şekilde gündeme getirildiğini belirterek, "Burası nedir, ne yapılacak nereden bilebilirim. Bugün ortaya çıkan tabloda, her zaman bildiğimiz bir vakfa ait genel merkez binasının etrafındaki alan olduğunu gördük. Bin 100 metre alan, ilgili vakıf burayı duvarla çevirmiş. Kamuya açık bir halde değil. Ecrimisil ödesin ve alanı açsın, bütün vatandaşlarımızın yararlanacağı bir alan olsun." dedi.

"Ben arkadaşların vakıf alerjisi olduğunu tahmin ediyorum"

AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar da taşınmazın başka bir amaçla kullanılmaması, imar planındaki fonksiyonuna uygun şekilde kullanılması için talepte bulunduklarını belirtti.

Kaynar, şunları söyledi:

"Bu taşınmazda herhangi bir yapılaşma mümkün değil. Yeşil alan o şekilde kullanılmaya devam edilecek. Arkadaşlarımız farklı bir şey yapılacakmış gibi burada takdim ediyorlar ve bir vakfın ismini de zikrederek başka bir noktaya çekmek istiyorlar. Ben arkadaşların vakıf alerjisi olduğunu tahmin ediyorum. Sizin de ilişkide olduğunuz vakıf ve dernekler var. Mesela DİAYDER de sizin ilişkide olduğunuz bir dernek. Büyükşehir Belediyesi ile bayağı geniş ilişkiler içerisine girmişler. İktidar olunca çeşitli vakıflarla ilişki olabiliyormuş. DİAYDER ile ilişki kurmadık hamdolsun biz."

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da Tarık Balyalı'nın sözlerinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sizin zamanınızda yargı ideolojik bir bakış açısına sahipti. Anayasa Mahkemesinin, Danıştayın verdiği kararları biliyoruz. 28 Şubat'ta Milli Savunma Bakanlığında brifing alan yargıyı biliyoruz. 367 garabetini ortaya çıkartan yargıyı biliyoruz. 2007'de, 2008'de Google'dan derledikleri gazete kupürleriyle Türkiye'nin en büyük partisini kapatmaya çalışan yargı mensuplarını biliyoruz. ve bunların hepsi akıl hocanızdı sizin. Yargıdaki FETÖ belası defedilirken tüm yargı camiası birlik oldu. Ben bu polemiklerin çok uzamasının CHP'ye zarar vereceğini düşünüyorum. Bu vakıfları tanıyor musunuz? Gittiniz mi, gördünüz mü? Burada Türk bilimine, sanatına hizmet edecek, vatanını, milletini seven gençler yetişiyor. Bu vakıflar millete hizmet eden vakıflar. Eline silah alıp dağlara çıkanlar değil bu çocuklar. İHA'lar, SİHA'lar yapıyorlar. Bu milletin kültürüne hizmet ediyorlar. O kadar ön yargılısınız ki; gidip şu vakıflarda yetişen çocukları bir görün, dinleyin bakalım. Biz o gençlerle gurur duyuyoruz."

Mecliste oylamaya sunulan 50 nolu rapor, oy çokluğuyla kabul edildi.