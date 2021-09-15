Üye Girişi
İBB Meclisinde Taksi Yönetim Merkezinin işletilmesine ilişkin teklif görüşüldü - Son Dakika

İBB Meclisinde Taksi Yönetim Merkezinin işletilmesine ilişkin teklif görüşüldü

15.09.2021 23:07
İBB Meclisinde Taksi Yönetim Merkezinin işletilmesine ilişkin teklif görüşüldü, System.String[]

İstanbul'daki taksileri denetleyecek Taksi Yönetim Merkezini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) işletecek.

İstanbul'daki taksileri denetleyecek Taksi Yönetim Merkezini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) işletecek.

İBB Meclisi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.

Mecliste, TUHİM'in, Büyük İstanbul Otogarı'nda kurulacak ve kentteki taksilerle ilgili denetim, ceza ve idari yaptırım uygulayacak Taksi Yönetim Merkezi'nin işletmesinin 10 yıl süreyle İSPARK'a verilmesine ilişkin teklifi görüşüldü.

Hukuk Komisyonunun hazırladığı raporda ise denetim yapma, tutanak düzenleme, ceza ve idari yaptırım uygulanması gibi işlerin memur eliyle yürütülmesi gereken işlemler olduğu belirtilerek, merkezin TUHİM tarafından işletilebileceği kaydedildi.

Maddeyle ilgili konuşan Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, çalışmanın yeni olmadığını vurgulayarak, daha önce kendileri tarafından hazırlandığını söyledi.

Merkezin kimin tarafından yönetileceğini tartıştıklarını ifade eden Kaynar, "Burada yeni bir kurum kurmuyoruz, kurulmuş olan merkezin kimin tarafından yönetileceğini konuşuyoruz. Yani kurulmuş olan merkezi İSPARK mı yönetsin TUHİM mi yönetsin? Konu bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Yapılan müzakerelerin ardından Taksi Yönetim Merkezi kurulmasına ve TUHİM tarafından işletilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Taksi uygulamaları için lisans zorunluluğu

İstanbul'da taksi hizmeti erişimi ve yönetimi için çevrim içi uygulamalarla ilgili "Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı" düzenlemesi yapıldı.

TUHİM'in teklifine göre taksi uygulamaları artık İBB'den lisans alarak çalışacak. En az 500 taksinin sisteme dahil olması şartı aranacak. Büyükşehir Belediyesi de lisans bedeli olarak firmalardan yıllık 150 bin lira alacak.

Hukuk Komisyonu Başkanı Kaynar, dosyanın 2018'de komisyona geldiğini ve seçim sebebiyle yeni yönetimin tasarrufuna bırakmak için müdürlüğe iade ettiklerini belirtti.

Teklifte yenilik olmadığını anlatan Kaynar, "Aradan geçen sürede değişen tek şey elektronik hizmeti verecek firmalara verilecek 100 bin liralık lisans bedelini 500 bin lira olarak güncellemek. Yıllar önce yapılmış çalışmaları tekrar tekrar açıyorlar. Bir şeyi de kendileri yapsınlar da biz de alkışlayalım" şeklinde konuştu.

Dikilitaş'taki arsanın borçlar karşılığında İSKİ'ye devredilmesi teklif edildi

Emlak Müdürlüğü tarafından mülkiyeti İBB'ye ait Fatih Arpa Emini Mahallesi 1844 adadaki parsellerin tamamı, daha önce 175 milyon lira bedelle satışa çıkarılan Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki 5 bin 763 metrekarelik arsa, Avcılar Firüzköy'deki 7 ve 68. parsellerin tamamı olmak üzere toplam 222 bin 220 metrekarelik alanın Büyükşehir Belediyesinin İSKİ'ye olan borçları karşılığı devredilmesi teklif edildi.

Teklifi inceleyen Hukuk, Altyapı Mesken ve Emlak ile Plan ve Bütçe komisyonlarının ortak raporunda, taşınmazların imar durumunun İSKİ hizmet alanına ayrılması, üzerlerindeki fiili işgallerin, haciz ve ipoteklerin kaldırılmasının ardından devir taleplerinin değerlendirileceği belirtilerek dosyanın iadesi istendi.

Teklif, oy birliğiyle Emlak Müdürlüğüne iade edildi.

Gaziosmanpaşa'daki evlerin satışına onay çıkmadı

Mecliste ayrıca, İBB Emlak Müdürlüğünün KİPTAŞ'a ait Gaziosmanpaşa'daki 35 konutun satışıyla ilgili teklifi de görüşüldü.

Emlak Müdürlüğünün yazısında, söz konusu konutların KİPTAŞ tarafından takas işlemiyle alındığından "sosyal konut" olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Müdürlük teklifinde, her bir konutun şu anki satış fiyatının yaklaşık 1.9 milyon TL, ortak giderlerinin de daire başına aylık ortalama 1200 TL olduğu aktarılarak, konutların satışı için onay talep edildi.

Komisyon raporunda, deprem kuşağında yer alan İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışması yapılması gereken bölgeler ve acilen tasfiyesi gereken çok sayıda riskli yapı bulunduğundan konutların bu işler için değerlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, dosyanın müdürlüğe iadesi istendi. Madde oy çokluğuyla kabul edilerek teklif müdürlüğe iade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB Meclisinde Taksi Yönetim Merkezinin işletilmesine ilişkin teklif görüşüldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hedeflerinde para işlemi yapanlar var! Bir telefonla kredi kartından 40 bin TL çektiler 23:43 Hedeflerinde para işlemi yapanlar var! Bir telefonla kredi kartından 40 bin TL çektiler Kazada yaralanan otobüs sürücüsü 23:16 Kazada yaralanan otobüs sürücüsü "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor 22:51 Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor
Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı 22:31 Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı Sağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti 21:22 Sağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor 20:52 Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor
Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu 20:33 Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu Tepki çeken 18:48 Tepki çeken "semazen" temalı yarı çıplak dans gösterisine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Son Dakika Haberleri
18:43 Son Dakika! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu
18:30 Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı
18:05 Fatih Terim, Marcao hakkında konuştu: En ağır cezaları aldı, Lazio maçında oynatabilirim
17:51 Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı
17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu
17:40 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular
17:32 Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu
17:12 Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor
16:54 Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı
Borussia Dortmund kalecisinden Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı itiraf: Kulaklarımız çınladı Borussia Dortmund kalecisinden Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı itiraf: Kulaklarımız çınladı         
23:51
A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak         
23:32
Selçuk Bayraktar Selçuk Bayraktar "Yapılamaz" denileni nasıl başardı? İşte tarihi hamlenin hikayesi         
23:14
Sergen Yalçın kaybedilen Dortmund maçı sonrası çok umutlu: Bu grupta bizim açımızdan iyi şeyler olabilir Sergen Yalçın kaybedilen Dortmund maçı sonrası çok umutlu: Bu grupta bizim açımızdan iyi şeyler olabilir         
22:43
Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor         
22:08
Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi         
20:52
EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı         
20:34
WhatsApp'ın çoklu cihaz desteği özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu WhatsApp'ın çoklu cihaz desteği özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu         
20:13
15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu         
17:41
İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti         
16:41
Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler         
14:48
Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü         
14:47
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı         
12:01
50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti 50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti         
10:17
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 00:00:04. #1.13#
SON DAKİKA: İBB Meclisinde Taksi Yönetim Merkezinin işletilmesine ilişkin teklif görüşüldü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement