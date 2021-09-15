İBB Meclisinde Taksi Yönetim Merkezinin işletilmesine ilişkin teklif görüşüldü - Son Dakika

İstanbul'daki taksileri denetleyecek Taksi Yönetim Merkezini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) işletecek.

İBB Meclisi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.

Mecliste, TUHİM'in, Büyük İstanbul Otogarı'nda kurulacak ve kentteki taksilerle ilgili denetim, ceza ve idari yaptırım uygulayacak Taksi Yönetim Merkezi'nin işletmesinin 10 yıl süreyle İSPARK'a verilmesine ilişkin teklifi görüşüldü.

Hukuk Komisyonunun hazırladığı raporda ise denetim yapma, tutanak düzenleme, ceza ve idari yaptırım uygulanması gibi işlerin memur eliyle yürütülmesi gereken işlemler olduğu belirtilerek, merkezin TUHİM tarafından işletilebileceği kaydedildi.

Maddeyle ilgili konuşan Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, çalışmanın yeni olmadığını vurgulayarak, daha önce kendileri tarafından hazırlandığını söyledi.

Merkezin kimin tarafından yönetileceğini tartıştıklarını ifade eden Kaynar, "Burada yeni bir kurum kurmuyoruz, kurulmuş olan merkezin kimin tarafından yönetileceğini konuşuyoruz. Yani kurulmuş olan merkezi İSPARK mı yönetsin TUHİM mi yönetsin? Konu bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Yapılan müzakerelerin ardından Taksi Yönetim Merkezi kurulmasına ve TUHİM tarafından işletilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Taksi uygulamaları için lisans zorunluluğu

İstanbul'da taksi hizmeti erişimi ve yönetimi için çevrim içi uygulamalarla ilgili "Elektronik Ulaşım Yönetimi Lisansı" düzenlemesi yapıldı.

TUHİM'in teklifine göre taksi uygulamaları artık İBB'den lisans alarak çalışacak. En az 500 taksinin sisteme dahil olması şartı aranacak. Büyükşehir Belediyesi de lisans bedeli olarak firmalardan yıllık 150 bin lira alacak.

Hukuk Komisyonu Başkanı Kaynar, dosyanın 2018'de komisyona geldiğini ve seçim sebebiyle yeni yönetimin tasarrufuna bırakmak için müdürlüğe iade ettiklerini belirtti.

Teklifte yenilik olmadığını anlatan Kaynar, "Aradan geçen sürede değişen tek şey elektronik hizmeti verecek firmalara verilecek 100 bin liralık lisans bedelini 500 bin lira olarak güncellemek. Yıllar önce yapılmış çalışmaları tekrar tekrar açıyorlar. Bir şeyi de kendileri yapsınlar da biz de alkışlayalım" şeklinde konuştu.

Dikilitaş'taki arsanın borçlar karşılığında İSKİ'ye devredilmesi teklif edildi

Emlak Müdürlüğü tarafından mülkiyeti İBB'ye ait Fatih Arpa Emini Mahallesi 1844 adadaki parsellerin tamamı, daha önce 175 milyon lira bedelle satışa çıkarılan Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki 5 bin 763 metrekarelik arsa, Avcılar Firüzköy'deki 7 ve 68. parsellerin tamamı olmak üzere toplam 222 bin 220 metrekarelik alanın Büyükşehir Belediyesinin İSKİ'ye olan borçları karşılığı devredilmesi teklif edildi.

Teklifi inceleyen Hukuk, Altyapı Mesken ve Emlak ile Plan ve Bütçe komisyonlarının ortak raporunda, taşınmazların imar durumunun İSKİ hizmet alanına ayrılması, üzerlerindeki fiili işgallerin, haciz ve ipoteklerin kaldırılmasının ardından devir taleplerinin değerlendirileceği belirtilerek dosyanın iadesi istendi.

Teklif, oy birliğiyle Emlak Müdürlüğüne iade edildi.

Gaziosmanpaşa'daki evlerin satışına onay çıkmadı

Mecliste ayrıca, İBB Emlak Müdürlüğünün KİPTAŞ'a ait Gaziosmanpaşa'daki 35 konutun satışıyla ilgili teklifi de görüşüldü.

Emlak Müdürlüğünün yazısında, söz konusu konutların KİPTAŞ tarafından takas işlemiyle alındığından "sosyal konut" olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Müdürlük teklifinde, her bir konutun şu anki satış fiyatının yaklaşık 1.9 milyon TL, ortak giderlerinin de daire başına aylık ortalama 1200 TL olduğu aktarılarak, konutların satışı için onay talep edildi.

Komisyon raporunda, deprem kuşağında yer alan İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışması yapılması gereken bölgeler ve acilen tasfiyesi gereken çok sayıda riskli yapı bulunduğundan konutların bu işler için değerlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, dosyanın müdürlüğe iadesi istendi. Madde oy çokluğuyla kabul edilerek teklif müdürlüğe iade edildi.