İbb Spor İstanbul'dan Çocuklar İçin Doğa Kampı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un çocukların hem eğlenip hem de öğrenerek keyifli vakit geçirdiği Doğa Kampı günleri sürüyor. Doğa ile iç içe yaşayarak ve hareket ederek çocuklara deneyim kazandırmayı amaçlayan Doğa Kampı etkinliği 26 Ağustos 2022'ye kadar hafta içi açık olacak.

İBB iştiraki Spor İstanbul'dan verilen bilgiye göre, geçen yıl 4 bin 21 çocuğu ağırlayan Doğa Kampı etkinliği, okulların tatile girmesiyle birlikte bu yıl yeniden başladı. 9-15 yaş arası çocukların katılım sağlayabildiği Doğa Kampı, bu sene iki ay boyunca devam edecek ve iki farklı lokasyonda gerçekleştirilecek.

BİR GECE KALMALI KAMP DA ORGANİZE EDİLECEK

Geçen yıldan farklı olarak bu yıl bir gece konaklamalı kamp da organize eden Spor İstanbul, 12-15 yaş arası çocukların katılabileceği bu kampı Şile'de düzenleyecek. Günübirlik kamplar ise Çekmeköy'de bulunan Nişantepe Orman Park'ta yapılacak. Çocuklara erken yaşta sorumluluk duygu su, takım ruhu ve sportif bilinç kazandırmak amacıyla düzenlenen Doğa Kampı; aynı zamanda çocukların teknik becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor. Doğa Kampı'nda verilen eğitimler çocuklara çevreye karşı duyarlı olmayı, kötü alışkanlıklardan uzak durmayı, dayanışma, hoşgörü ve yardımlaşmayı bir arada yaparak ve yaşayarak öğretiyor. Doğa Kampı kayıtları "event.spor.istanbul" adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

GÜNÜBİRLİK VE KONAKLAMALI KAMP SEÇENEKLERİ

Günübirlik Doğa Kampı'nda; tırmanma, oryantiring, bisiklet, doğada yaşam ve drama eğitimleri verilecek. Bunun yanı sıra çocuklar, macera parkı, survivor parkuru gibi çeşitli fiziksel aktivitelerle keyifli vakit geçirme imkanı bulacak. Konaklamalı Doğa Kampı'nda ise navigasyon, preferik bakış, ateş yakma atölyesi, barınak atölyesi, doğada su üretme atölyesi, buz kırıcı aktivitesi, doğada kayıp vaka çalışması, doğada yaşıyoruz takım çalışması ve temel kampçılık eğitimleri verilecek. Ailelerin kamp noktalarını verilecek link üzerinden online izleyebileceği Doğa Kampı etkinliği hakkında tüm detaylar https://spor.istanbul/doga-kampi adresinde yer alıyor.

GÜNÜBİRLİK KAMP TRANSFER NOKTALARI

Avrupa Yakası: Bahçelievler Spor Kompleksi ve Fatih Spor Kompleksi.

Anadolu Yakası: Haldun Alagaş Spor Kompleksi ve Hasan Doğan Spor Kompleksi.

KONAKLAMALI KAMP TRANSFER NOKTALARI

Avrupa Yakası: Avcılar Spor Kompleksi ve Beyoğlu Yüzme Havuzu.

Anadolu Yakası: Ümraniye Çakmak Yüzme Havuzu ve Pendik Sahil Spor Tesisi.

TRANSFER NOKTALARINDAN OTOBÜS KALKIŞ SAATLERİ

Avrupa Yakası: 08: 00

Anadolu Yakası: 08: 30