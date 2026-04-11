İbrahimTatlıses için beklenen haber geldi! Son durum netlik kazandı

Türk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses, İstanbul’daki evinde aniden rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Yüksek ateş ve tansiyon düşüklüğü şikayetleriyle tedavi altına alınan 74 yaşındaki sanatçı, doktorların kararıyla ameliyata alındı.

HASTANEDEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

11 Nisan 2026 tarihinde hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Tatlıses’in 7 Nisan’da acil servise başvurduğu ve tedavisinin bir süre yoğun bakımda sürdüğü belirtildi.

Başhekim Dr. Engin Çakmakçı, enfeksiyonun kaynağının safra kesesi iltihabı olduğunu ifade ederek, tedavi sürecinde iyileşme gözlemlenmesinin ardından ameliyat kararı alındığını açıkladı.

“SABAH SAATLERİNDE AMELİYATA ALINDI”

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca, operasyonun detaylarını paylaşarak, sanatçının sabah saatlerinde ameliyata alındığını belirtti.

“CİDDİ BİR ENFEKSİYONU VARDI”

Prof. Dr. Baca, Tatlıses’in sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

“İbrahim Bey geldiğinde çok şiddetli bir enfeksiyonu vardı. Safra kesesi kaynaklı olduğunu tespit ettik. Bu nedenle önce antibiyotik tedavisi uyguladık. Ameliyatta her şey iyi geçti, herhangi bir komplikasyon yaşanmadı. Ancak bu basit bir operasyon değildi, yoğun bakımda takip edilecek.”

TABURCU İÇİN TARİH VERİLDİ

Doktorlar, sürecin olumlu ilerlemesi halinde Tatlıses’in önümüzdeki hafta taburcu edilmesinin planlandığını duyurdu.

“SEVMİYORUM, SEVMEYECEĞİM…”

Ece Erken’in Gel Konuşalım programına ses kaydı gönderen İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses’in sadece kamera ve televizyon olduğunda yanında olduğunu öne sürmüştü. Daha önce yanında olmadığını dile getiren sanatçı, bu nedenle oğlunu sevmediğini, sevmeyeceğini ve affetmeyeceğini söylemiş, hakkını da helal etmeyeceğini belirtmişti.

“VASİ OLMAK İSTİYOR”

Tatlıses, sağlık raporlarıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Akli dengesinin yerinde olduğuna dair birçok rapor aldığını ifade etmiş, oğlunun ise bu raporları yalanlamaya çalıştığını iddia etmişti. Oğlunun niyetinin kendisini vasi olarak atatmak istediğini dile getirmişti.

“7 TANE DÜKKÂN VERDİM”

Maddi konulara da değinen Tatlıses, geçmişte oğluna verdiği destekleri anlatmıştı. Ahmet Tatlıses’e verdiği dükkânların batırıldığını söylemiş, ayrıca ev satışlarından gelen paranın kendisine ulaştırılmadığını öne sürmüştü.