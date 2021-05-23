KIRIKKALE - İç Anadolu'da kuraklık hububat üreticilerini endişelendiriyor - Son Dakika

KIRIKKALE - İç Anadolu'da kuraklık hububat üreticilerini endişelendiriyor

23.05.2021 12:46

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Yozgat, Kırıkkale, Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir'de ilkbahar aylarındaki yağış yetersizliği, hububat ekili alanlarda kuraklığa yol açtı.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Yozgat, Kırıkkale, Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir'de ilkbahar aylarındaki yağış yetersizliği, hububat ekili alanlarda kuraklığa yol açtı.

Yozgat'ta bazı çiftçiler, kuraklık nedeniyle ürün alamayacakları arpa ve buğday ekili tarlalarını hayvanlarına saman yapmak için erken biçmeye başladı.

Bölgede kuraklığın tarımsal ürünlere etkisi değerlendirmek için uzman ekipler tarafından hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, AA muhabirine, İç Anadolu Bölgesi'nde büyük bir kuraklık yaşandığına dikkati çekti.

Arazideki buğdayların kuruduğunu belirten Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Yetkililerimizden, siyasilerimizden bölgemize destek bekliyoruz. Sonuçta dokuzuncu ayda tekrar ekim yapacağız. Bu tarladan mahsul almadan diğer tarlaları ekme şansımız yok. Son 3-4 yıldır yüzde 50 kuraklık vardı. Bu yıl il merkezi ve birkaç ilçede yüzde 80-90 kuraklık var. Biçerdöver tarlaya giremeyecek. Çiftçimiz tarlasını sürmüş, ekmiş, gübresini, ilacını atmış ama bir kilo buğday alma şansı yok. Bu masraflar çiftçimizin cebinden çıktı."

Açıkgöz, arpa ve buğday olmayınca saman ve yem konusunda da sıkıntı yaşanacağını söyledi.

Dayılı köyü muhtarı çiftçi İbrahim Gültepe ise kuraklık nedeniyle ekinlerin yandığına değinerek, "78 yaşındayım, bugüne kadar böyle bir kuraklık görmedim." dedi.

Musabeyli köyünde çiftçilik yapan Harun Çalışkan da 300 dekar alan ektiğini, kuraklık nedeniyle ürün alamayacağı için saman sıkıntısı yaşamamak adına ekinleri biçmeye başladıklarını ifade etti.

Kırıkkale'de hasar büyük

Kırıkkale'de yapılan çalışmalarda, il genelinde 1 milyon 472 bin 284 dekar hububat ekili alandan 1 milyon 18 bin 500 dekarda hasar tespit edildi. Hasar oranının ortalama yüzde 60-70'lerde olduğu belirlendi.

Kırıkkale Ticaret Borsası Başkanı Harun Sümer de Kırıkkale'nin 185 köyünün tamamında yüzde 50'nin üzerinde kuraklık yaşandığını dile getirdi.

Kuraklığın etkisiyle bazı arazilere biçerdöverin giremeyeceğine dikkati çeken Sümer, şöyle devam etti:

"Bu saatten sonra yağacak yağmurun faydası olmayacağı gibi biçerdöver giremeyecek şekilde arazilerimiz meydanda. Bütün arkadaşlarımız köylerde incelemelerini yapıyorlar. Şu anda bulunduğumuz İnziloğlu köyü 36 bin dönümlük araziye sahip. Yaklaşık 30 bin dönüm ekili alan mevcut. Burada yaklaşık 20 bin dönüm ekili alan gitmiş vaziyette. Kalan alanlarda da rekolte düşük olacak ama mahsul alınacak gibi duruyor."

Sümer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, üreticiye çok güzel bir fiyat açıkladığını vurguladı.

Fiyat artışının arpa ve buğdayda yüzde 35-36 seviyelerinde olduğuna işaret eden Sümer, "Cumhurbaşkanımız fiyatları açıklarken üreticiyi de hiçbir sancıya sokmadan tarım kredi kooperatifleri ve bankaların borçlarının ötelendiğini açıkladı. Burada üreticimizin kafasında bir soru işareti kalmadı. Devlet büyüklerimizin bileceği işler ancak borçların faizsiz ötelenmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

İnziloğlu köyü muhtarı Hulusi Mızrak da bu yıl 600 dönüme yakın arpa ve buğday, 300 dönüm de nohut ektiğini dile getirdi.

Yaklaşık 45 yıldır çiftçilik yaptığını anlatan Mızrak, "Hiç böyle bir kuraklıkla karşı karşıya kalmadım. Köyümüzde rekolte kaybımız yüzde 90'ların üzerinde. Çok büyük kaybımız var. Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımız iyi fiyat verdi ama elimizde mahsulümüz yok. Bize gerekli tohum ve gübre desteği yapılmasını istiyoruz ayrıca prim desteği de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de hasar tespit çalışmaları sürüyor

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de kentte soğuk havanın ve kuraklığın yol açtığı hasar tespit çalışmalarının yaklaşık 15 gün sonra sonuçlanacağını belirtti.

Hububat ekili tüm alanlarda hasar tespiti için çalışıldığını aktaran Şahin, "Görüntüye bakıldığı zaman yüzde 10'dan aşağı olmadığı kesin ancak şu an net bir rakam veremeyiz. Kayseri, Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden birisi. Bünyan ilçemizden Pınarbaşı Uzunyayla'ya kadar hububat ekili." dedi.

Nevşehir yağış bekliyor

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya ise Nevşehir yöresinde yeterli yağışın alınmadığını, kuraklık nedeniyle buğday, çavdar ve arpa ekili alanlarda kayıp yaşandığını söyledi.

Meteoroloji verilerine göre il genelinde hafta sonu beklenen yağışın gerçekleşmesi halinde çiftçinin yüzde 20 zararla süreci atlatacağını beklediklerini anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Nevşehir şu anda kritik eşikte, yağış birkaç gün içinde olursa rahatlayacağız. Nohut ve mercimek yörede yeni ekildiği için sorun yok ama hububatta özellikle bazı bölgelerimizde zarar ortaya çıktı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından gelecek hafta hasar tespit çalışmasına başlanılacak. Devletimizden beklentimiz kuraklık nedeniyle kayıp yaşayan üreticilerimize dekar başına belli bir miktar destek vermesidir."

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş da çavdardaki zararın yağmur yağsa da geri dönüşü olmadığını ve uzun yıllardır benzer bir kuraklık yaşanmadığını dile getirdi.

Kırşehir'de düşük verim beklentisi

Kırşehir'de de kuraklık nedeniyle arpa, buğday, nohut ve yeşil mercimek başta olmak üzere bazı ürünlerde verim düşüklüğü bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin ve Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, iki gün boyunca kuraklıktan en çok etkilenen merkez ve ilçelerdeki arazilerde inceleme yaptı.

Purcu, bu sene çok büyük bir kuraklığın söz konusu olduğunu ve durumun iç açıcı olmadığını vurgulayarak, "Kıraç tarım tamamen bitmiş durumda görünüyor. Özellikle Kırşehir'in Irmak Bucağı dediğimiz güney bölgelerinde nohut, mercimek yerleri neredeyse bitmiş halde, biçilmeyecek durumda. Kuraklık çok büyük sıkıntı." dedi.

Sinan Purcu, Kırşehir'de tahıl üreticilerinin yüzde 20-30'unun TARSİM'e kuraklık sigortası yaptırdığını, geri kalan yüzde 70'inin sigortası olmadığını sözlerine ekledi.

KIRIKKALE - İç Anadolu'da kuraklık hububat üreticilerini endişelendiriyor
KIRIKKALE - İç Anadolu'da kuraklık hububat üreticilerini endişelendiriyor
KIRIKKALE - İç Anadolu'da kuraklık hububat üreticilerini endişelendiriyor
KIRIKKALE - İç Anadolu'da kuraklık hububat üreticilerini endişelendiriyor
KIRIKKALE - İç Anadolu'da kuraklık hububat üreticilerini endişelendiriyor

Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - İç Anadolu'da kuraklık hububat üreticilerini endişelendiriyor - Son Dakika


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