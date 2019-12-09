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Son Dakika Spor İç Anadolu Güreş Grup Müsabakaları Kırşehir'de yapıldı - Son Dakika Spor

İç Anadolu Güreş Grup Müsabakaları Kırşehir'de yapıldı

6 saat önce

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2019-2020 Sezonu İç Anadolu Güreş Grup Müsabakaları, Kırşehir'de gerçekleştirildi.

İç Anadolu Güreş Grup Müsabakaları Kırşehir'de yapıldı, System.String[]

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2019-2020 Sezonu İç Anadolu Güreş Grup Müsabakaları, Kırşehir'de gerçekleştirildi.

Aşıkpaşa Spor Salonundaki müsabakalarda Ankara, Çankırı, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir'den 145 sporcu mücadele etti.

Serbest sitilde 38 kiloda Ankara'dan Sefa Gürhan, 41 kiloda Kayseri'den Alparslan Karakaya, 44 kiloda Kayseri'den Murat Arıkoğlu, 48 kiloda Ankara'dan Yusuf Tümer, 52 kiloda Sivas'tan Ahmet Sarıtaş, 57 kiloda Ankara'dan Hacı Memiş Karabakal, 62 kiloda Ankara'dan Durali Bülbül, 68 kiloda Ankara'dan Süleyman Efe Şanlı, 75 kiloda Ankara'dan Cihangir Tekin, 85 kiloda Ankara'dan Baran Çağlar birinci oldu.

Grekoromende 38 kiloda Konya'dan Ömer Hamza Sezer, 41 kiloda Kayseri'den Abdurrahman Çadır, 44 kiloda Konya'dan Yusuf Duran, 52 kiloda Kayseri'den Ahmet Karagülle, 57 kiloda Kayseri'den Lokman Gül, 62 kiloda Kayseri'den Ömer Polat, 68 kiloda Aksaray'dan Hamza Armut, 75 kiloda Kayseri'den Harun Yılmaz, 85 kiloda Kayseri'den Yasin Atmaca birincilik elde etti.

Dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, Spor Şube Müdürü Kerim Kocabıyık, Güreş Baş Hakemi İsmail Eker, Güreş İl Temsilcisi Oğuz Artım ve antrenörler takdim etti.

İç Anadolu, Kırşehir, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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