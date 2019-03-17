Son Dakika Haberleri: İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kılıçdaroğlu Çok Büyük Bir Tezgah Hazırlıyor"

İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kılıçdaroğlu Çok Büyük Bir Tezgah Hazırlıyor"

23 dakika önce

İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgah hazırlıyor"NİĞDE - Niğdeli vatandaşlarla Ömer Halisdemir Meydanında buluşan Soylu, "Dün akşam bir televizyon programında da Sezai Temelli diye HDP Eş Genel Başkanı var. Yüzüne bakıyorsun bir ifade yok, bir kukla.

İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu:
İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgah hazırlıyor"

NİĞDE - Niğdeli vatandaşlarla Ömer Halisdemir Meydanında buluşan Soylu, "Dün akşam bir televizyon programında da Sezai Temelli diye HDP Eş Genel Başkanı var. Yüzüne bakıyorsun bir ifade yok, bir kukla. Diyor ki, 'İstanbul'da İmamoğlu'na, Ankara'da Mansur Yavaş'a oy vereceğiz, alacağımızı da seçimden sonra alacağız.' Sözleme imzalamış, senet imzalamışlar yani." dedi.
Soylu; "Kılıçdaroğlu Şunu yapmak istiyor, 299 tane PKK ve HDP iltisaklıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi yapıyorlar. Adamın biri diyor ki, 'Kürdistan'da biz kazanacağız.' Kürdistan neresi Allah aşkına. Ülkemizde Kürdistan diye bir yer var mı? 'AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz' diyor. 'İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, İzmir'de, Bursa'da, Muğla'da, Aydın'da, Konya'da verilen bütün oylar Cizre'ye, Silopi'ye güç katacak' diyor. Dün akşam bir televizyon programında da Sezai Temelli diye HDP Eş Genel Başkanı var, yüzüne bakıyorsun bir ifade yok, bir kukla. Diyor ki, 'İstanbul'da İmamoğlu'na, Ankara'da Mansur Yavaş'a oy vereceğiz, alacağımızı da seçimden sonra alacağız.' Sözleme imzalamış, senet imzalamışlar yani. Bu senedin altında kimlerin imzası var? Bu senedin altında FETÖ'nün, PKK'nın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun imzası var, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in imzası var. Bu senedin altında Gezi olaylarını kim yapmışsa, 17-25'i kim yapmışsa, 6-7 Ekim'i kim yapmışsa, 15 Temmuz'u kim yapmışsa, Türkiye düşmanlarının imzası var" dedi.
"Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgah hazırlıyor"
Yapmak istediklerinin basit olduğunu dile getiren Bakan Soylu, şunları söyledi: "Önümüzdeki 4,5 yıl Türkiye'nin önünü alamayacaklarını gördüler. Belediye meclislerine yerleştirdikleri adamların unsurlarını söyleyeyim size, kimisi patlayıcı taşıyan, kimisi PKK'dan hapis yatan, kimisi APO'nun İmralı'dan çıkması için açlık grevine giren, kimisi Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret eden, kimisi PKK eylemlerinde bulunan. Bütün haraç toplayan, bunların hepsini toplamışlar belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi yapıyorlar. Türkiye'ye bir fitne tohumu ekmeye çalışıyorlar. Yarın öbür gün belediye meclis toplantılaranda bunlar Allah muhafaza illerimize bir şehit geldiği zaman, belediye meclisi toplanır der ki, 'bu şehidimizin adını şu caddeye verelim', bunlar da kafayı kaldıracaklar diyecekler ki 'bir dakika, bizim de şurada teröristimiz ölmüştür, biz de onun ismini şuraya vermek istiyoruz' diyecekler. Türkiye'de Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgah hazırlıyor ve iktirada gelmeyeceğini bildiği, sandıkla gelemeyeceğini bildiği için Türkiye'nin önünde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem olduğunu bildiği için acaba Türkiye'yi nasıl karıştırırım diye. Yapmak istedikleri şey 4,5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmektir. Eğer 31 Mart'ta biz bir zaafiyete uğrarsak bilesiniz ki 1 Nisan sabahı bu ülkenin Günedoğu ve Doğu'sunda 6 yaşındaki çocuklara, masum çocuklara taşları verirler, kaymakamları valileri sokağa çıkarmaz itibarlarını altüst ederler. Bunlara ülkemiz karıştırma imkanı vermeyin. Terörün kökünü kazıyalım"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:37 Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Sezai Temelli, Süleyman Soylu, Politika
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