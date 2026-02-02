İçinden gelen sese kulak verdi, kayıp yaşlı kadını ormanda buldu - Son Dakika
02.02.2026 23:45
Kastamonu'nun Cide ilçesinde hayvanlarına bakmak için evden ayrıldıktan sonra kaybolan yaşlı kadın, ekipler tarafından ormanlık alanda bitkin halde bulundu. Arama çalışmalarına katılan itfaiye personeli Kadir Biçer, "İçimden bir his 'Dönme, geri git' dedi. Biraz ilerleyince teyzemizi ağaca yaslanmış halde gördük" dedi.

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Sırakaya köyünde hayvanlarına bakmak için evden ayrılan 75 yaşındaki Ayşe Kalpak'tan haber alamayan yakınları, saat 15.30'da kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

ORMANLIK ALANDA BİTKİN HALDE BULUNDU

Köylülerin de katıldığı arama çalışmaları sonucunda Kalpak, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bitkin halde bulundu. Bir itfaiye personeli, Kalpak'ı ormanlık araziden ambulansa kadar sırtında taşıdı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"İÇİMDEN DE BİR HİS 'DÖNME, GERİ GİT' DEDİ"

Yaşlı kadını bulmak için yürütülen arama çalışmalarına katılan Cide Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Kadir Biçer, yaşanan anları anlattı. Biçer, ihbarın ardından jandarma ekipleri ve köylülerle birlikte ormanlık alanda arama çalışması başlattıklarını söyledi.

Yaşlı kadını ormanlık arazide bir ağaca yaslanmış halde bulduklarını anlatan Biçer, "Ormanlık alana vardığımızda köpeklerin gittiği patika bir yol vardı. Yol üzerinde de ağıl vardı. Yakınına kadar gidince, 'Bu yoldan geçmemiştir' dedim. İçimden de bir his 'Dönme, geri git' dedi. Ben de durup sesleri dinlemeye başladım. Bir keresinde ses duyar gibi oldum. Köpeklerin havlaması çoktu, emin olamadım. O arada da akrabası olan Uğur geliyordu. Uğur'a da 'Gel, beraber şu tarafa doğru birlikte bakalım' dedim. Uğur da ağılı görünce, 'Buradan geçme şansı olmamıştır' dedi. Geçse bile diğer yol biraz dikenliydi, oradan hiç geçememiştir. Uğur dikenlerin arasından dolanıp geldi, ben de ağılın altından geçip ilerledim. Uğur bana yanaşmamıştı. Az ileriye doğru gittiğimde bir ses duydum, 'Mustafa' diye bağırıyordu. Sonra Uğur'u yanıma çağırdım, 'Burada galiba' diyerek sesin geldiği yöne doğru gittik. Biraz ilerleyince teyzemiz ağaca yaslanmış vaziyette duruyordu" ifadelerini kullandı.

"BİR AĞACA TUTUNUP O ŞEKİLDE KALMIŞ"

Yaşlı kadının akrabası olan Uğur Kalpak ise, "İlk bulduğumuzda ağaca yaslanmış vaziyette ayaktaydı kendisi. Ağaçtan güç alarak duruyordu. Hem anne hem de baba tarafından akrabam oluyor. Beni görünce zaten tanıyamadı. Birkaç kere düşmüş ama sağlık durumu şu anda iyi. Yaklaşık ormanın içinde 3 saat gibi kalmış. Havanın kararması üzerine yolunu kaybetmiş, aslında köyü biliyor. Hava karardığı için, bir de yürürken birkaç kez düştüğü için gelememiş. Bir ağaca tutunup o şekilde kalmış" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Cide, Son Dakika

